Родившая в 12 лет украинская девочка отказалась от ребенка

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Девочка из украинского города Ровно, которая родила ребенка в 12 лет, отказалась от него, сообщает Девочка из украинского города Ровно, которая родила ребенка в 12 лет, отказалась от него, сообщает РадиоТрек

По словам руководителя службы по делам детей Андрея Мищеня, это произошло сразу после выписки.

Он уточнил, что у новорожденного нашли проблемы со здоровьем, и ему нужен особый уход. Впоследствии ребенка передадут в детский дом.

"Мама ребенка — жительница Закарпатской области, поэтому сейчас ведутся переговоры о переводе мальчика в одно из заведений Закарпатья", — рассказала заместитель главного врача по неонатологии Ровенского областного перинатального центра Галина Ковалева.