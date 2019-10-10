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РИА Новости

В Кургане полиция провела обыски по делу о подпольном крематории медотходов

09:58 10.10.2019
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© Информационное агентство "Znak" / Никита ТелиженкоНезаконный крематорий и склад медицинских отходов в Кургане
Незаконный крематорий и склад медицинских отходов в Кургане
© Информационное агентство "Znak" / Никита Телиженко
Незаконный крематорий и склад медицинских отходов в Кургане
ЧЕЛЯБИНСК, 10 окт – РИА Новости. Полиция провела оперативные мероприятия в помещении организации в Кургане, которая, предположительно, может быть причастна к хранению в заброшенных складах опасных медицинских отходов, в компании проведены обыски и выемка документов, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе управления МВД России по региону.
Ранее издание Znak.com сообщило об обнаружении в центре Кургана площадки, где утилизировались медицинские отходы, включая фрагменты человеческих тел, и трупы животных. Бывший сотрудник "подпольного крематория" рассказал изданию о том, что на утилизацию работают две печи, а услугами этой площадки, куда "отходы везли грузовиками", пользуются медучреждения соседних областных центров - Тюмени и Челябинска.
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Курганская межрайонная природоохранная прокуратура совместно со специалистами Роспотребнадзора проводит комплекс мероприятий в связи с обнаружением опасных медицинских отходов на старом заброшенном складе по улице Омская в Кургане, отметила пресс-служба управления МВД по региону. Региональный СК по материалам прокурорской проверки возбудил уголовное дело по части 1 статьи 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов).
"Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Курганской области накануне вечером в помещении организации, расположенной в Кургане, предположительно, причастной к несанкционированному складированию и утилизации медицинских отходов, проводились обыски и выемка документов", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что также был определен круг лиц, которых планируется опросить в следственном управлении СКР по региону в рамках уголовного дела.
В полиции РИА Новости не уточнили, в какой именно организации проводились обыски.
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