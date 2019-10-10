Силовики выпустили по пригороду Донецка более 40 мин, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 10 окт - РИА Новости. Украинские силовики утром в четверг выпустили по поселку Спартак в пригороде Донецка более 40 мин калибром 120 миллиметров, сообщили журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям Опытное (под контролем Киева – ред.) – Спартак (пригород Донецка – ред.) – выпущено 43 мины калибром 120 миллиметров", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru