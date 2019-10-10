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РИА Новости

Силовики выпустили по пригороду Донецка более 40 мин, заявили в ДНР

09:56 10.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоселок Спартак в Донецкой области
Поселок Спартак в Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Поселок Спартак в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 окт - РИА Новости. Украинские силовики утром в четверг выпустили по поселку Спартак в пригороде Донецка более 40 мин калибром 120 миллиметров, сообщили журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям Опытное (под контролем Киева – ред.) – Спартак (пригород Донецка – ред.) – выпущено 43 мины калибром 120 миллиметров", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
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