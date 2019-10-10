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РИА Новости

Енот Тема из Кемерово сбросил 300 граммов за десять дней

09:54 10.10.2019 (обновлено: 09:57 10.10.2019)
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© Тот самый енот ТёмаЕнот Тема из Кемерово
Енот Тема из Кемерово
© Тот самый енот Тёма
КЕМЕРОВО, 10 окт - РИА Новости. Живущий в Кемерово знаменитый енот Тема, которого перевели на правильное питание, за 10 дней потерял 300 граммов, рассказала РИА Новости его хозяйка Елена Троскина.
Ранее сообщалось, что Теме наняли диетолога, чтобы он набрался дополнительной энергии и сбросил лишний вес, которого у Темы было 3 килограмма.
Троскина рассказала, что, если судить по весам, Тема сбросил 300 граммов. "Но внешне он… заметно похудел и, как сказала диетолог, он просто сбросил жиры… и на их месте появляются мышцы… Мышцы тяжелее, чем жир…. Хотя всего 10 дней на этом питании", - рассказала хозяйка енота.
По ее словам, рацион енота составлен в соответствии с его потребностями. Наряду с основной пищей, индейкой, диетолог включала творог, кефир, геркулес, картофель, подсолнечное масло, крупы. Однако все перечисленное, кроме индейки, Тема игнорировал.
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"Творог есть отказался… Картофель отказался, я и маслом его поливала. Я и рис ему готовила, и гречку. Ничего не ест… Печенье пекла из геркулеса и кефира. Тоже отказался", – уточнила Елена.
Сейчас енот предпочитает отварную тыкву, индейку – сырую. Также в его рационе миндальные орехи, киви и огурцы. "Орешки очень любит, сразу их выбирает… Огурцы любит, они для него - игра, потому что он серединку выковыривает, ему нравится играть. Хочется, чтобы ему было интересно", – рассказала Троскина.
Хозяйка енота уверяет, что Тема не голодный. "Многие переживают, что Тема на диете голодает. Последние полгода он сидел на корме для толстяков, и был постоянно голодным… Он постоянно проверял миску, нос засовывал, лапой шоркал там, сейчас такого нет. Диета рассчитана, чтобы животное было сыто", – говорит Елена.
По словам Троскиной, минусы правильного питания - только для хозяев. "Постоянно грязный вольер… Еду еноты любят сначала повалять в лапах, потом размазать по стене…, по полу…, поэтому вольер приходится отмывать от овощей засохших по два раза в день. Я даже специальный спрей приобрела, чтобы в детских комнатах убираться. Он натуральный, с экстрактом шалфея, чтобы отмачивать эти овощи и фрукты", – уточнила Елена. Поэтому хозяева раздумывают, как оборудовать для питомца уголок приема пищи.
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