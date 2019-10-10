В Москве впервые представили российский аналог американской винтовки AR-15

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Российскую винтовку ORSIS-AR15J, являющуюся аналогом одного из самых популярных образцов американского стрелкового оружия - полуавтоматической винтовки AR-15, впервые представили в Москве на профильной выставке Arms & Hunting 2019, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе компании ORSIS (входит в группу "Промтехнологии").

Выставка проходит в период с 10 по 13 октября в Гостином Дворе.

"Российский аналог американской винтовки AR-15 компании ORSIS впервые публично представлен на московской международной выставке охотничьего и спортивного оружия Arms & Hunting 2019. В ходе данного мероприятия будут раскрыты технические характеристики винтовки, а также результаты её испытаний", - сказали в ORSIS.

ORSIS-AR15J является аналогом американской AR-15 – полуавтоматической винтовки под патрон 5,56×45 мм, которая изначально разрабатывалась в качестве перспективной штурмовой винтовки для армии США.