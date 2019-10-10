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РИА Новости

Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве

09:46 10.10.2019 (обновлено: 09:50 10.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей ВенявскийНоворожденные в родильном доме
Новорожденные в родильном доме
© РИА Новости / Сергей Венявский
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. С начала 2019 года москвичи чаще называли своих новорожденных детей Александр и София. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.
Девочек также часто называли Мария, Александра, Анна, Алиса, Виктория, Полина, Анастасия, Елизавета и Ева, а мальчиков – Михаил, Максим, Иван, Артем, Дмитрий, Даниил, Марк, Лев и Матвей.
Некоторые родители выбирали необычные варианты. Так, 34 ребенка получили имя Добрыня, а 26 назвали Хабибом. Ричард Лев, Александр Поль, Цезарь, Огнеслав — каждым из этих имен назвали по одному ребенку.
У девочек достаточно популярным именем стала Есения — так назвали 315 новорожденных. А самыми редкими оказались имена Лукерия, Евфросинья и Феофания.
Мать с новорожденным ребенком. Архивное фото
5 апреля, 08:57РИА Новости
Названы самые популярные в России имена
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