Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. С начала 2019 года москвичи чаще называли своих новорожденных детей Александр и София. Об этом сообщается на С начала 2019 года москвичи чаще называли своих новорожденных детей Александр и София. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

Девочек также часто называли Мария, Александра, Анна, Алиса, Виктория, Полина, Анастасия, Елизавета и Ева, а мальчиков – Михаил, Максим, Иван, Артем, Дмитрий, Даниил, Марк, Лев и Матвей.

Некоторые родители выбирали необычные варианты. Так, 34 ребенка получили имя Добрыня, а 26 назвали Хабибом. Ричард Лев, Александр Поль, Цезарь, Огнеслав — каждым из этих имен назвали по одному ребенку.