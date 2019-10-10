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РИА Новости

В Японии умерла корова из первой в мире пары коров-клонов

09:34 10.10.2019 (обновлено: 09:57 10.10.2019)
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© AFP 2019Корова, полученная путем клонирования соматических клеток, взятых у взрослой коровы в заповеднике японской префектуры Исикава в Японии. 8 июля 1998
Корова, полученная путем клонирования соматических клеток, взятых у взрослой коровы в заповеднике японской префектуры Исикава в Японии. 8 июля 1998
© AFP 2019
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. В заповеднике японской префектуры Исикава умерла корова, которая вместе с сестрой стали первыми животными своего вида, появившимися на свет благодаря клонированию. Об этом сообщил местный сайт SankeiNews.
Уточняется, что парнокопытное умерло по естественным причинам, прожив 21 год и три месяца. Последние недели животное с трудом передвигалось самостоятельно.
В прошлом году по аналогичным причинам умерла корова-близнец.
Животные родились летом 1998 года. Ученые использовали те же технологии, что и при создании овечки Долли в 1996 году. Отмечается, что у коров было потомство.
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