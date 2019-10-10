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РИА Новости
Война в Сирии

Армения осудила турецкую военную операции в Сирии

09:33 10.10.2019
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© AP Photo / Lefteris PitarakisКолонна турецкой военной техники у турецко-сирийской границы. 9 октября 2019
Колонна турецкой военной техники у турецко-сирийской границы. 9 октября 2019
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
ЕРЕВАН, 10 окт – РИА Новости. Армянская сторона осуждает турецкую военную операцию в Сирии, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства страны.
"Армения осуждает военное вторжение Турции на северо-востоке Сирии, которое приведет к дальнейшему ухудшению ситуации с региональной безопасностью, потерям среди гражданского населения, массовому переселению лиц и, в конечном итоге, новому гуманитарному кризису. Особенно тревожная ситуация создается для национальных и религиозных меньшинств", - говорится в заявлении, размещенном на сайте армянского МИД.
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В Ереване считают, что военная операция "создает также непосредственную угрозу тяжких и массовых нарушений прав человека на основе идентичности". "Армения призывает приложить действенные международные усилия для прекращения военного вторжения, пресечения массовых зверств и защиты населения граничащей с Турцией Сирии", - отмечается в заявлении.
В МИД заявили, что Армения поддерживает единство и суверенитет Сирии и призывает воздержаться о военных посягательств против этой страны и ее народа. "Армения продолжит оказывать на месте гуманитарную помощь дружественному сирийскому народу", - заявили во внешнеполитическом ведомстве.
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Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн в сирийской провинции Хасеке. Авиаударам подвергся еще один сирийский город на границе с Турцией - Телль-Абъяд. Позднее было объявлено о начале наземной части операции. По последним данным минобороны Турции, военные после начала операции "Источник мира" нанесли удары по 181 цели курдских формирований на севере Сирии. По данным сирийского гостелевидения, в результате турецкого обстрела приграничных городов Рас эль-Айн, Камышли, Дарбасия и аль-Машрафа восемь мирных жителей погибли, 20 получили ранения.
Гостелевидение Сирии также сообщило, что турецкие войска предпринимают попытки наземного вторжения в сирийский приграничный город Рас эль-Айн в провинции Хасеке.
Армянская община в Сирии считалась одной из самых крупных диаспор до начала конфликта в стране и насчитывала около 110 тысяч человек. В основном члены диаспоры жили в Алеппо (60 тысяч человек), Дамаске (7 тысяч), Латакии, Кесабе и Камышли. После начала сирийского кризиса, по разным оценкам, более 90 тысяч армян покинули Сирию.
* запрещенная в России террористическая организация.
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