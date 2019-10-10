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РИА Новости

Комитет ГД внесет поправки в бюджет об индексации зарплат военным

09:19 10.10.2019
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Депутаты думского комитета по обороне внесут ко второму чтению проекта бюджета на 2020 год поправки об индексации зарплат действующим военным и военным пенсионерам с 1 января, а также о повышении окладов для гражданских служащих, сообщил РИА Новости зампред комитета Юрий Швыткин.
Ранее комитет по обороне опубликовал своё заключение на проект бюджета.
В документе, подписанном главой комитета Владимиром Шамановым, отмечается, что кабмин не принимает во внимание рекомендации проблем повышения уровня оплаты труда гражданского персонала воинских частей и организаций федеральных органов исполнительной власти.
"Поправки будут ко второму чтению. Это индексация зарплат военнослужащих и пенсий военных пенсионеров с 1 января. Действующим военнослужащим - 4,3%, а военным пенсионерам - 6,3%. И повышение окладов гражданским служащим", - сказал Швыткин РИА Новости.
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Точных параметров повышения окладов Швыткин назвать не смог, так как этот вопрос ещё требует обсуждений.
Он также уточнил, что поправки совместно будут вносить депутаты из комитета по обороне.
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