Комитет ГД внесет поправки в бюджет об индексации зарплат военным

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Депутаты думского комитета по обороне внесут ко второму чтению проекта бюджета на 2020 год поправки об индексации зарплат действующим военным и военным пенсионерам с 1 января, а также о повышении окладов для гражданских служащих, сообщил РИА Новости зампред комитета Юрий Швыткин.

Ранее комитет по обороне опубликовал своё заключение на проект бюджета.

В документе, подписанном главой комитета Владимиром Шамановым, отмечается, что кабмин не принимает во внимание рекомендации проблем повышения уровня оплаты труда гражданского персонала воинских частей и организаций федеральных органов исполнительной власти.

"Поправки будут ко второму чтению. Это индексация зарплат военнослужащих и пенсий военных пенсионеров с 1 января. Действующим военнослужащим - 4,3%, а военным пенсионерам - 6,3%. И повышение окладов гражданским служащим", - сказал Швыткин РИА Новости.

Точных параметров повышения окладов Швыткин назвать не смог, так как этот вопрос ещё требует обсуждений.