В Сирии сообщили о попытках наземного вторжения Турции в Рас эль-Айн

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Турецкие войска пытаются проникнуть в сирийский приграничный город Рас эль-Айн в провинции Хасеке, передает гостелевидение Арабской Республики. Ранее сообщалось, что Анкара Турецкие войска пытаются проникнуть в сирийский приграничный город Рас эль-Айн в провинции Хасеке, передает гостелевидение Арабской Республики. Ранее сообщалось, что Анкара возобновила обстрел этого населенного пункта.

"(Предпринимаются. — Прим. ред.) попытки наземного вторжения", — говорится в материале телеканала Ikhbariya.

Добавляется, что турки также обстреливают деревни к востоку от Рас эль-Айна.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале на севере Сирии операции "Источник мира", направленной против запрещенной в его стране Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*).

В тот же день турецкая авиация нанесла удары по Рас эль-Айну, атаке также подвергся Телль-Абъяд. После этого поступили сообщения о начале наземной части операции.

По последним данным Минобороны Турции, от ударов уже пострадал 181 объект курдских формирований.

В Сирии сообщили о гибели восьми мирных жителей и 20 пострадавших.