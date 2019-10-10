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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирии сообщили о возобновлении обстрела Рас эль-Айна турецкими войсками

08:20 10.10.2019 (обновлено: 09:25 10.10.2019)
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© AP Photo / Lefteris PitarakisДым от бомбардировок на северо-востоке Сирии. 9 октября 2019
Дым от бомбардировок на северо-востоке Сирии. 9 октября 2019
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Дым от бомбардировок на северо-востоке Сирии. 9 октября 2019
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Турецкие войска возобновили обстрел сирийского приграничного города Рас эль-Айн, передает гостелевидение Арабской Республики.
Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале на севере Сирии операции "Источник мира", направленной против запрещенной в его стране Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*).
В тот же день турецкая авиация нанесла удары по Рас эль-Айну в сирийской провинции Хасеке. Кроме того, атаке подвергся еще один приграничный город — Телль-Абъяд.
После этого поступили сообщения о начале наземной части операции.
По последним данным Минобороны Турции, от ударов уже пострадал 181 объект курдских формирований.
В Сирии сообщили о гибели восьми мирных жителей и 20 пострадавших.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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