В Сирии сообщили о возобновлении обстрела Рас эль-Айна турецкими войсками

Дым от бомбардировок на северо-востоке Сирии. 9 октября 2019

Дым от бомбардировок на северо-востоке Сирии. 9 октября 2019

© AP Photo / Lefteris Pitarakis Дым от бомбардировок на северо-востоке Сирии. 9 октября 2019

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Турецкие войска возобновили обстрел сирийского приграничного города Рас эль-Айн, передает Турецкие войска возобновили обстрел сирийского приграничного города Рас эль-Айн, передает гостелевидение Арабской Республики.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале на севере Сирии операции "Источник мира", направленной против запрещенной в его стране Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*).

В тот же день турецкая авиация нанесла удары по Рас эль-Айну в сирийской провинции Хасеке. Кроме того, атаке подвергся еще один приграничный город — Телль-Абъяд.

После этого поступили сообщения о начале наземной части операции.

По последним данным Минобороны Турции, от ударов уже пострадал 181 объект курдских формирований.

В Сирии сообщили о гибели восьми мирных жителей и 20 пострадавших.