В Сирии сообщили о возобновлении обстрела Рас эль-Айна турецкими войсками

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Турецкие войска возобновили обстрел сирийского приграничного города Рас эль-Айн, передает гостелевидение Арабской Республики.
Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале на севере Сирии операции "Источник мира", направленной против запрещенной в его стране Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*).
В тот же день турецкая авиация нанесла удары по Рас эль-Айну в сирийской провинции Хасеке. Кроме того, атаке подвергся еще один приграничный город — Телль-Абъяд.
После этого поступили сообщения о начале наземной части операции.
По последним данным Минобороны Турции, от ударов уже пострадал 181 объект курдских формирований.
В Сирии сообщили о гибели восьми мирных жителей и 20 пострадавших.
* Террористическая организация, запрещенная в России.