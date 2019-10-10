На юге Красноярского края ввели режим ЧС из-за подтопления

"В Минусинске введен режим "Чрезвычайная ситуация". Главной причиной стало подтопление грунтовыми водами жилых домов, расположенных в правобережной части города Минусинска, в результате опасного природного явления, которое повлекло за собой значительные материальные потери и ухудшение условий жизнедеятельности людей", - говорится в сообщении.

В мэрии пояснили, что для проживания непригодны 42 жилых дома, в которых проживают 158 человек, в том числе 29 детей и 10 инвалидов. Надвигающиеся холода грозят разрушением фундаментов и обрушением несущих стен кирпичных и шлакозаливных жилых домов, находящихся в зоне подтопления. Для ликвидации последствий власти планируют построить канализационный коллектор для отведения дренажных вод и организовать откачку из водоёма "Цыганское болото" в городскую канализационную систему.