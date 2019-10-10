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РИА Новости

На юге Красноярского края ввели режим ЧС из-за подтопления

09:03 10.10.2019
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© Фото : Официальный сайт муниципального образования город Минусинск +24 °C Погода в Минусинске Герб муниципального образованияМинусинск
Минусинск
© Фото : Официальный сайт муниципального образования город Минусинск +24 °C Погода в Минусинске Герб муниципального образования
Минусинск. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 10 окт - РИА Новости. Режим ЧС введен в Минусинске на юге Красноярского края из-за подтопления грунтовыми водами жилых домов на правобережье города, сообщает пресс-служба мэрии города.
"В Минусинске введен режим "Чрезвычайная ситуация". Главной причиной стало подтопление грунтовыми водами жилых домов, расположенных в правобережной части города Минусинска, в результате опасного природного явления, которое повлекло за собой значительные материальные потери и ухудшение условий жизнедеятельности людей", - говорится в сообщении.
Ликвидация лесных пожаров
13 сентября, 07:23РИА Новости
В лесах Красноярского края сняли режим ЧС
В мэрии пояснили, что для проживания непригодны 42 жилых дома, в которых проживают 158 человек, в том числе 29 детей и 10 инвалидов. Надвигающиеся холода грозят разрушением фундаментов и обрушением несущих стен кирпичных и шлакозаливных жилых домов, находящихся в зоне подтопления. Для ликвидации последствий власти планируют построить канализационный коллектор для отведения дренажных вод и организовать откачку из водоёма "Цыганское болото" в городскую канализационную систему.
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