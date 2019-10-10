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РИА Новости

В ЛНР за сутки не зафиксировали обстрелов со стороны силовиков

08:47 10.10.2019
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
© РИА Новости
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ЛУГАНСК, 10 окт - РИА Новости. Украинские силовики не открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики в течение минувших суток, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 8 сентября украинские силовики один раз обстреляли территорию ЛНР. Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.
"За 9 октября со стороны вооруженных формирований Украины обстрелов не зафиксировано", - заявил представитель ЛНР.
Военнослужащий Народной милиции ЛНР
Вчера, 17:45РИА Новости
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