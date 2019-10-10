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РИА Новости

ЕСПЧ приступил к формированию состава суда по делу журналиста Свиридова

08:32 10.10.2019
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© AP Photo / Alik KepliczРоссийский журналист Леонид Свиридов
Российский журналист Леонид Свиридов
© AP Photo / Alik Keplicz
Российский журналист Леонид Свиридов. Архивное фото
ВАРШАВА, 10 окт - РИА Новости. Европейский суд по правам человека приступил к процедуре формирования состава суда по жалобе журналиста МИА "Россия сегодня" Леонида Свиридова на решение властей Польши лишить его статуса резидента Евросоюза и запретить въезд в шенгенскую зону на 5 лет, сообщил РИА Новости польский адвокат журналиста Ярослав Хелстовский.
"По информации, полученной из ЕСПЧ, суд приступил к процедуре формирования состава суда по делу моего клиента", - рассказал в четверг РИА Новости Хелстовский.
По его словам, это означает, что должно быть принято решение "по количественному составу суда, представителями каких стран будут судьи, кто конкретно войдет в состав суда по делу Леонида Свиридова".
В мае этого года ЕСПЧ принял в производство жалобу российского журналиста.
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В распоряжении РИА Новости имеется письмо из канцелярии ЕСПЧ, в котором говорится, что к рассмотрению принято дело номер 3148/19 "Свиридов против Польши".
В своем письме канцелярия информирует, что "трибунал приступит к рассмотрению жалобы так быстро, как это будет возможно на основании представленной информации и документов".
Свиридов обратился в ЕСПЧ после того, как Высший административный суд Польши в 2018 году счел законным лишение его статуса долговременного резидента Европейского союза и внесение в список лиц, чье пребывание на территории стран Шенгенского соглашения нежелательно.
Суды в Польше многократно отказывали Свиридову в праве присутствовать на судебных заседаниях по своему делу, а также отказывали в праве заслушать свидетелей.
В исковом заявлении в ЕСПЧ российский журналист потребовал отмены незаконных решений, принятых властями Польши, а также материальную компенсацию в размере 40 тысяч евро и компенсацию расходов на адвоката.
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МИД Польши 24 октября 2014 года без объяснения причин аннулировал журналистскую аккредитацию Свиридова, который работал в Варшаве с 2003 года. После этого польские власти начали административную процедуру лишения Свиридова вида на жительство - статуса долговременного резидента ЕС. После его аннулирования, исполняя решение административного органа, журналист в 30-дневный срок покинул страну. Он был вынужден вылететь из Варшавы в Москву 12 декабря 2015 года без решения суда.
Все материалы дела российского журналиста засекречены, несмотря на многочисленные требования стороны защиты получить объяснения причин такого решения. Главный Административный суд Польши отказался рассекречивать документы по делу. В папке Свиридова фигурирует единственный официальный документ: письмо директора Агентства внутренней безопасности Польши (ABW), в котором указано, что "дальнейшее пребывание указанного гражданина на территории Польши является действительной и серьезной угрозой для безопасности государства", но ничего не говорится о причинах.
Мирослав Лайчак
Вчера, 10:43РИА Новости
Глава ОБСЕ рассказал о приоритетах организации
История Свиридова несколько раз попадала в мониторинговый отчет представителя ОБСЕ по свободе прессы о нарушении прав журналистов в странах организации. ОБСЕ зафиксировала за последнее время единственный случай нарушения прав журналиста в Польше, причем это нарушение прав не гражданина Польши, а гражданина России. В сентябре 2015 года российский корреспондент лично разговаривал в Варшаве с представителем ОБСЕ по свободе прессы на эту тему. В сентябре 2017 года члены российской делегации на ежегодной конференции ОБСЕ по человеческому измерению в Варшаве вновь заявили о незаконности высылки журналиста из Польши.
Ранее российский МИД неоднократно заявлял, что ситуация вокруг Свиридова может быть расценена как попытка ограничить свободу слова и нарушить законные права журналиста на осуществление профессиональной деятельности.
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Леонид СвиридовЕвропейский суд по правам человекаПольшаВ мире
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