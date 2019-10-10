В СЖР рассказали подробности освобождения задержанной в Иране Юзик

"Мы рассчитывали, что ее освободят. Единственное, что рассчитывали, что это произойдет в первые же дни после задержания. Мы знаем, что для ее освобождения были задействованы очень большие ресурсы на самых разных уровнях - и общественных, и государственных. И мы, конечно, рады за ее родных, за ее детей, которые все это время не могли найти себе место, рады, что все это позади", - рассказал Шафир.