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РИА Новости

В СЖР рассказали подробности освобождения задержанной в Иране Юзик

08:29 10.10.2019
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© Фото : страница Юлии Юзик в FacebookЮлия Юзик
Юлия Юзик
© Фото : страница Юлии Юзик в Facebook
Юлия Юзик. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Для освобождения задержанной в Иране россиянки Юлии Юзик были задействованы большие общественные и государственные ресурсы, сообщил РИА Новости секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир.
Ранее посольство России в Тегеране сообщило, что власти Ирана отпустили Юзик. Рано утром 10 октября рейсом "Аэрофлота" она вылетела из Ирана в Москву. Самолет приземлился около шести утра в московском аэропорту Шереметьево. К представителями СМИ, которые встречали россиянку в терминале прилета, она не вышла, бывший муж Юзик Борис Войцеховский сообщил РИА Новости, что Юлия "точно прилетела" и уже позвонила встречавшей ее маме, сказав, "что ее вывели как-то через другой выход".
"Мы рассчитывали, что ее освободят. Единственное, что рассчитывали, что это произойдет в первые же дни после задержания. Мы знаем, что для ее освобождения были задействованы очень большие ресурсы на самых разных уровнях - и общественных, и государственных. И мы, конечно, рады за ее родных, за ее детей, которые все это время не могли найти себе место, рады, что все это позади", - рассказал Шафир.
Российская журналистка Юлия Юзик, как ранее отмечала российская дипмиссия в Иране, прибыла в Тегеран 29 сентября по частному приглашению, в аэропорту по неизвестным причинам у нее изъяли паспорт, а 2 октября она была арестована в отеле. При этом, как сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства, Юзик не информировала посольство в РФ в Иране ни о возможных проблемах в Исламской Республике, ни об изъятии паспорта, хотя о возможных проблемах говорили ее родственники.
Юлия Юзик
02:27РИА Новости
Освобожденная в Иране Юзик чувствует себя нормально, сообщили в посольстве
Как отмечали в посольстве, ссылаясь на слова родственников россиянки, журналистку обвиняли в работе на израильские спецслужбы. Однако в понедельник официальный представитель правительства Ирана Али Рабии сообщил во время пресс-конференции, что задержание россиянки не было связано со шпионажем, были проблемы с визой.
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Юлия ЮзикЗадержание российской журналистки в ИранеСоюз журналистов РоссииШереметьево (аэропорт)В мире
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