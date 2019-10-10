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РИА Новости

На заводе в Башкирии назвали возможную причину розлива сточных вод

08:16 10.10.2019
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПредприятие ОАО "Полиэф" компании в г.Благовещенске (Республика Башкортостан)
Предприятие ОАО Полиэф компании в г.Благовещенске (Республика Башкортостан)
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Предприятие ОАО "Полиэф" компании в г.Благовещенске (Республика Башкортостан) . Архивное фото
УФА, 10 окт - РИА Новости. Предприятие "Полиэф" в Башкирии, где произошло обрушение резервуара со сточными водами и розлив загрязненной жидкости, в качестве одной из возможных причин происшествия рассматривает скрытые конструктивные особенности объекта.
В среду вечером на предприятии "Полиэф" в башкирском Благовещенске на одном из резервуаров с хранением подготовленных для очистки стоков обвалился фрагмент участка стены, и часть стоков попала на прилегающую территорию. По информации ГУ МЧС по Башкирии, из 20-тонного резервуара вытекло 8 тонн жидкости. Ведомство отмечало, что населенные пункты и предприятия не попадают в зону возможного воздействия разлива сточных вод.
"Комиссия предприятия по расследованию причин происшествия предварительно установила, что проверки технического состояния резервуара проводились в надлежащем графике и состояние резервуара нареканий не вызывало. В качестве одной из возможных причин происшествия рассматриваются скрытые конструктивные особенности объекта. Окончательные выводы будут сделаны после тщательного расследования", - сообщает пресс-служба "Полиэф".
Предприятие поясняет, что в состав сточных вод завода входят органические вещества низких классов опасности, близкие по химическим свойствам к бытовому уксусу.
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"В настоящее время ситуация на заводе локализована. Розлив затронул часть инфраструктурной территории предприятия, незначительно распространившись на прилегающую территорию за его пределами. Мониторинг качества воды в близлежащих водных объектах показывает нормативные значения. Контроль за состоянием воды будет продолжен", - говорится сообщении пресс-службы предприятия. Отмечается, что в качестве дополнительной меры "Полиэф" временно снизил производственную нагрузку на очистные сооружения.
Глава Башкирии Радий Хабиров написал на своей странице в "ВКонтакте", что на месте ЧП работает специальная комиссия. "На Полиэфе снова ЧП. Пострадавших, как и угрозы здоровью людей, к счастью, нет. Соберёмся в Уфе с руководством предприятия, включая акционеров. Будем, помимо всего прочего, выяснять, с чем связаны регулярные инциденты на Полиэфе, а также ставить вопрос о компенсации и о дополнительных мерах, которое предприятие обязано предпринять в контексте экологической безопасности", - написал Хабиров.
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