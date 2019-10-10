На заводе в Башкирии назвали возможную причину розлива сточных вод

УФА, 10 окт - РИА Новости. Предприятие "Полиэф" в Башкирии, где произошло обрушение резервуара со сточными водами и розлив загрязненной жидкости, в качестве одной из возможных причин происшествия рассматривает скрытые конструктивные особенности объекта.

В среду вечером на предприятии "Полиэф" в башкирском Благовещенске на одном из резервуаров с хранением подготовленных для очистки стоков обвалился фрагмент участка стены, и часть стоков попала на прилегающую территорию. По информации ГУ МЧС по Башкирии, из 20-тонного резервуара вытекло 8 тонн жидкости. Ведомство отмечало, что населенные пункты и предприятия не попадают в зону возможного воздействия разлива сточных вод.

"Комиссия предприятия по расследованию причин происшествия предварительно установила, что проверки технического состояния резервуара проводились в надлежащем графике и состояние резервуара нареканий не вызывало. В качестве одной из возможных причин происшествия рассматриваются скрытые конструктивные особенности объекта. Окончательные выводы будут сделаны после тщательного расследования", - сообщает пресс-служба "Полиэф".

Предприятие поясняет, что в состав сточных вод завода входят органические вещества низких классов опасности, близкие по химическим свойствам к бытовому уксусу.

"В настоящее время ситуация на заводе локализована. Розлив затронул часть инфраструктурной территории предприятия, незначительно распространившись на прилегающую территорию за его пределами. Мониторинг качества воды в близлежащих водных объектах показывает нормативные значения. Контроль за состоянием воды будет продолжен", - говорится сообщении пресс-службы предприятия. Отмечается, что в качестве дополнительной меры "Полиэф" временно снизил производственную нагрузку на очистные сооружения.