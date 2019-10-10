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РИА Новости

"Вертолеты России" подписали соглашение о поставке вертолетов "Ансат" Китаю

07:55 10.10.2019 (обновлено: 09:09 10.10.2019)
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© РИА Новости / Жанна Манукян "Вертолеты России" и компания Sino-Russian Helicopter Group подписали соглашение о поставке двух первых спасательных вертолетов "Ансат" китайской стороне
 Вертолеты России и компания Sino-Russian Helicopter Group подписали соглашение о поставке двух первых спасательных вертолетов Ансат китайской стороне
© РИА Новости / Жанна Манукян
ТЯНЬЦЗИНЬ, 10 окт -РИА Новости. "Вертолеты России" и компания Sino-Russian Helicopter Group подписали соглашение о поставке двух первых спасательных вертолетов "Ансат" китайской стороне, передаёт корреспондент РИА Новости с церемонии подписания соглашения, которая состоялась в рамках Пятой международной вертолетной выставки в китайском Тяньцзине.
"Вертолёты России и Sino-Russian Helicopter Group 8 ноября 2018 года подписали соглашение о поставках 20 спасательных вертолетов "Ансат", в начале 2020 года российская сторона поставит Китаю два вертолета", - рассказали РИА Новости в компании Sino-Russian Helicopter после церемонии подписания.
Вертолеты будут использоваться Китайской ассоциацией медицины катастроф. Представитель ассоциации в России У Хаонань рассказал РИА Новости, что поставка вертолетов запланирована на первый-второй квартал следующего года.
"Мы заключили договор о поставке 20 вертолетов, поставку первых двух вертолетов ожидаем в следующем году. Мы планируем первый квартал, максимум - второй квартал", - рассказал У Хаонань.
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РостехСергей ЧемезовКитайРоссияЭкономика
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