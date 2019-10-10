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РИА Новости

ОДКБ на встрече в Бишкеке отладит механизм совместного реагирования на ЧС

07:47 10.10.2019
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© РИА Новости / Лидия ИсамоваГенерал-полковник Валерий Семериков
Генерал-полковник Валерий Семериков
© РИА Новости / Лидия Исамова
Генерал-полковник Валерий Семериков. Архивное фото
БИШКЕК, 10 окт - РИА Новости. Страны Организации договора о коллективной безопасности на заседании координационного совета по чрезвычайным ситуациям ОДКБ постараются отладить механизм совместного реагирования на ЧС.
В Государственной резиденции президента Киргизии в среду проходит 12-е заседание Координационного совета по чрезвычайным ситуациям государств-членов ОДКБ с участием руководителей чрезвычайных ведомств и исполняющего обязанности генсека организации.
"В 2011 году мы утвердили документ о порядке совместного реагирования на чрезвычайные ситуации. Мы несколько раз пытались его применить. Но не все получилось так, как должно быть", - заявил в четверг на заседании и.о. генерального секретаря организации Валерий Семериков.
По его словам, очень важно на совете детально определить и обсудить причины проблем во взаимодействии.
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"Уже 3 года ведутся разговоры о том, что нужно внести изменения в этот документ. Но я думаю, это не логично, пока мы не проверим его на практике. Механизм реагирования на военные угрозы ОДКБ постоянно отрабатывается. Необходимо отрабатывать и реагирование на возможные ЧС", - подчеркнул Семериков.
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Валерий СемериковОДКББишкекКиргизияБезопасностьВ мире
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