ОДКБ на встрече в Бишкеке отладит механизм совместного реагирования на ЧС

БИШКЕК, 10 окт - РИА Новости. Страны Организации договора о коллективной безопасности на заседании координационного совета по чрезвычайным ситуациям ОДКБ постараются отладить механизм совместного реагирования на ЧС.

В Государственной резиденции президента Киргизии в среду проходит 12-е заседание Координационного совета по чрезвычайным ситуациям государств-членов ОДКБ с участием руководителей чрезвычайных ведомств и исполняющего обязанности генсека организации.

"В 2011 году мы утвердили документ о порядке совместного реагирования на чрезвычайные ситуации. Мы несколько раз пытались его применить. Но не все получилось так, как должно быть", - заявил в четверг на заседании и.о. генерального секретаря организации Валерий Семериков.

По его словам, очень важно на совете детально определить и обсудить причины проблем во взаимодействии.