Освобожденная в Иране журналистка Юлия Юзик прилетела в Москву

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Освобожденная в Иране россиянка Юлия Юзик прилетела рейсом "Аэрофлота" SU 513 в Шереметьево. Самолет приземлился около шести утра.

Она так и не вышла через зону таможенного контроля сектора А терминала F, где ее ожидали представители СМИ. Как рассказал РИА Новости бывший муж Юзик Борис Войцеховский, журналистку провели не через главный выход.

"Она точно прилетела. Ее приехала встречать мама, но Юля ей позвонила и сказала, что ее вывели как-то через другой выход и чтобы та ехала домой", — добавил он.

Ранее посольство России в Тегеране сообщило, что власти Ирана отпустили Юзик. Рано утром она вылетела в Москву.

Инцидент с Юлией Юзик

О задержании стало известно 4 октября. По информации российского посольства в Тегеране, журналистка прилетела в страну 29 сентября по частному приглашению. В аэропорту без объяснения причин у нее изъяли паспорт.

Женщина не стала сообщать в диппредставительство о сложившейся ситуации. При этом пресс-секретарь посольства Андрей Ганенко заявил, что Юзик "по словам мужа и дочери, ожидала, что столкнется с определенными проблемами".

Второго октября россиянку арестовали. Как рассказала мать журналистки, ей инкриминировали работу на израильские спецслужбы, за что в Иране грозит до десяти лет тюрьмы.