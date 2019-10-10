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РИА Новости

Повышение оклада губернатора Приангарья связано с индексацией зарплат

07:43 10.10.2019
18788
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГубернатор Иркутской области Сергей Левченко
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Архивное фото
ИРКУТСК, 10 окт – РИА Новости. Повышение зарплаты губернатора Иркутской области связано с необходимостью индексирования зарплаты госслужащих с 1 октября 2019 года в соответствии с указом президента, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы правительства региона Павел Добродеев.
Ранее сообщалось, что губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад на 44%, до 27 тысяч рублей. Соответствующий документ внесен в Законодательное собрание региона.
"Мы сейчас готовим подробный ответ на это сообщение в СМИ. Пока можем сказать, что повышение оклада губернатора связано с исполнением указа президента об индексировании зарплат госслужащих с 1 октября 2019 года. Это делается в рамках законодательства, поскольку расчет заработной платы подчиненных непосредственно привязан к уровню зарплаты руководителя, и выполнить указ без этой меры невозможно", - сообщил собеседник агентства.
Он также отметил, что о 44% речи не идет, эта цифра не соответствует действительности.
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 19 февраля 2018
Вчера, 22:40РИА Новости
Иркутский губернатор предложил поднять себе оклад на 44 процента
Сейчас оклад главы региона составляет чуть менее 19 тысяч рублей.
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Обсудить 35
Сергей ЛевченкоИркутская областьРоссияОбщество
Популярные комментарии
Проиндексировать зп госслужащему можно по указу президента на 44% , а вот проиндексировать пенсию даже на 4% нельзя , как всегда денег НЕТ но Вы держитесь .
10 октября, 08:10
Алексей Николаевич
7203305
Там от оклада и все стимулирующие и прочие выплаты считаются. Т.е. губер получит общую прибавку к з/п тысяч 100 наверное, а рядовые госслужащие рублей по 1000. Чувствуете какая социальная справедливость? И так для всех начальников. Как думаете на сколько больше станут получать правительство и президент?
10 октября, 07:59
ЛКЛысый Кучерявый
3310007
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