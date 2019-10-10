Повышение оклада губернатора Приангарья связано с индексацией зарплат

ИРКУТСК, 10 окт – РИА Новости. Повышение зарплаты губернатора Иркутской области связано с необходимостью индексирования зарплаты госслужащих с 1 октября 2019 года в соответствии с указом президента, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы правительства региона Павел Добродеев.

Ранее сообщалось, что губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад на 44%, до 27 тысяч рублей. Соответствующий документ внесен в Законодательное собрание региона.

"Мы сейчас готовим подробный ответ на это сообщение в СМИ. Пока можем сказать, что повышение оклада губернатора связано с исполнением указа президента об индексировании зарплат госслужащих с 1 октября 2019 года. Это делается в рамках законодательства, поскольку расчет заработной платы подчиненных непосредственно привязан к уровню зарплаты руководителя, и выполнить указ без этой меры невозможно", - сообщил собеседник агентства.

Он также отметил, что о 44% речи не идет, эта цифра не соответствует действительности.