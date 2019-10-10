Трамп давил на Тиллерсона для прекращения дела против клиента Джулиани

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп давил на экс-госсекретаря Рекса Тиллерсона, чтобы помочь убедить министерство юстиции прекратить дело против турецкого бизнесмена Резы Зарраба, который был клиентом личного президентского адвоката Руди Джулиани, сообщает агентство Президент США Дональд Трамп давил на экс-госсекретаря Рекса Тиллерсона, чтобы помочь убедить министерство юстиции прекратить дело против турецкого бизнесмена Резы Зарраба, который был клиентом личного президентского адвоката Руди Джулиани, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.

Зарраб родился в Иране и был арестован в Майами (штат Флорида) в марте 2016 года. Американские власти инкриминируют ему попытку в составе группы сообщников осуществить транзакции на сотни миллионов долларов в пользу правительства Ирана и иранских компаний для того, чтобы те могли избежать санкций США. Зарраб обвинения в свой адрес отверг.

Зарраб показал, что заплатил 50 миллионов долларов взяток министру финансов Турции, чтобы провести эту сделку. Он дал показания и против президента Турции Тайипа Эрдогана, заявив, что тот, вероятно, знал о сговоре.