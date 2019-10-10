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РИА Новости

Трамп давил на Тиллерсона для прекращения дела против клиента Джулиани

07:38 10.10.2019 (обновлено: 07:40 10.10.2019)
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© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп давил на экс-госсекретаря Рекса Тиллерсона, чтобы помочь убедить министерство юстиции прекратить дело против турецкого бизнесмена Резы Зарраба, который был клиентом личного президентского адвоката Руди Джулиани, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Зарраб родился в Иране и был арестован в Майами (штат Флорида) в марте 2016 года. Американские власти инкриминируют ему попытку в составе группы сообщников осуществить транзакции на сотни миллионов долларов в пользу правительства Ирана и иранских компаний для того, чтобы те могли избежать санкций США. Зарраб обвинения в свой адрес отверг.
Зарраб показал, что заплатил 50 миллионов долларов взяток министру финансов Турции, чтобы провести эту сделку. Он дал показания и против президента Турции Тайипа Эрдогана, заявив, что тот, вероятно, знал о сговоре.
Тиллерсон не пошел на уступки под давлением президента и заявил, что это будет вмешательством в расследование дела Зарраба. По словам источников агентства, присутствующие в Овальном кабинете были в шоке от запроса. Тиллерсон рассказал о своих возражениях бывшему главе аппарата Белого дома Джону Келли и подчеркнул, что такой запрос был бы незаконным.
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Импичмент Дональда ТрампаДжон КеллиРуди ДжулианиРекс ТиллерсонДональд ТрампСШАВ мире
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