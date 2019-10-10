Эксперт рассказала, какие мигранты нужны для развития экономики России

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Экономическая ситуация в России такова, что она нуждается в притоке мигрантов, однако не столько рабочих, сколько квалифицированных, рассказала РИА Новости завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елена Егорова.

Во вторник Всемирный банк в своем докладе отметил, что темпы роста экономики в Европе и Центральной Азии замедляются, демографическая ситуация ухудшается и помочь в решении этих вопросов может приезд мигрантов.

"Проблема состоит в том, что Россия принимает в большей части низкоквалифицированные трудовые ресурсы, а необходимо конкурировать за высококвалифицированные кадры", - сказала Егорова.

По ее словам, "к нам едут из стран, в которых социально-экономическая ситуация менее стабильная, ниже уровень жизни".