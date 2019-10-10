Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-10T07:29Z
https://ria.ru/20191010/1559608210.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155778/02/1557780227_0:152:2992:1834_1036x0_80_0_0_2fa34f0dfe6e850c2300a667023c8230.jpg
РИА Новости

Эксперт рассказала, какие мигранты нужны для развития экономики России

07:29 10.10.2019
567
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСотрудники в офисе
Сотрудники в офисе
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Экономическая ситуация в России такова, что она нуждается в притоке мигрантов, однако не столько рабочих, сколько квалифицированных, рассказала РИА Новости завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елена Егорова.
Во вторник Всемирный банк в своем докладе отметил, что темпы роста экономики в Европе и Центральной Азии замедляются, демографическая ситуация ухудшается и помочь в решении этих вопросов может приезд мигрантов.
"Проблема состоит в том, что Россия принимает в большей части низкоквалифицированные трудовые ресурсы, а необходимо конкурировать за высококвалифицированные кадры", - сказала Егорова.
По ее словам, "к нам едут из стран, в которых социально-экономическая ситуация менее стабильная, ниже уровень жизни".
На контроль-пропускном пункте Бугристое Российско-Казахстанской границе
07:24РИА Новости
Эксперт рассказал, какая страна бывшего СССР лидирует по притоку мигрантов
"Сложившаяся в настоящее время непростая демографическая ситуация такова, что России нужны мигранты", - заключила специалист.
7010615
Обсудить 1
Здоровье - ОбществоРЭУ имени Г. В. ПлехановаМоскваРоссияОбщество
Рекомендуем
На контроль-пропускном пункте Бугристое Российско-Казахстанской границе
Эксперт рассказал, какая страна бывшего СССР лидирует по притоку мигрантов
РИА
Новости
Развязка МКАД-Профсоюзная
За год снизилась интенсивность движения большегрузов на МКАД
Один из палачей ИГ* Джихади Джон
Трамп подтвердил, что боевиков из группы палачей "Битлз" вывезли из Сирии
Мальчик на приеме у офтальмолога в открывшемся офтальмологическом отделении в Республиканской детской больнице в Донецке
В Роспотребнадзоре рассказали, как избежать близорукости
Лента
новостей
Вертолеты России и компания Sino-Russian Helicopter Group подписали соглашение о поставке двух первых спасательных вертолетов Ансат китайской стороне
"Вертолеты России" подписали соглашение о поставке вертолетов "Ансат" Китаю
Добыча нефти
В США пообещали падение цен на нефть
Пожарные
Три человека погибли при пожаре в бане под Томском
Стенд с информацией на получение гражданства
Эксперт оценил долю мигрантов в России от населения в целом
Измерение артериального давления
Красноярский минздрав проверит поликлинику после информации о приписках
Ракета космического назначения Протон-М
Глава компании, продвигавшей ракету "Протон" на мировом рынке, покинул пост
Здание Государственной думы Российской Федерации
В Госдуме заявили об игнорировании правительством просьб о поддержке армии
Юлия Юзик
Освобожденная в Иране журналистка Юлия Юзик прилетела в Москву
Петр Порошенко
Савченко рассказала, как Порошенко "проиграл" Украину
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:14В Волгоградской области разыскивают двух детей, ушедших гулять в лес
10:01Глава МИД Эстонии призвал Турцию прекратить военную операцию в Сирии
09:58Родившая в 12 лет украинская девочка отказалась от ребенка
09:58В Кургане полиция провела обыски по делу о подпольном крематории медотходов
09:56Силовики выпустили по пригороду Донецка более 40 мин, заявили в ДНР
09:54Российские туристы рассказали, как проведут ноябрьские праздники
09:51В Башкирии экологи ежечасно контролируют питьевую воду после ЧП на заводе
09:51Силовики 21 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:49В Москве впервые представили российский аналог американской винтовки AR-15
09:46Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве
09:39В Эквадоре почти 450 человек пострадали в ходе протестов
09:38Суд в Бангладеш выпустил ордер на арест нобелевского лауреата Юнуса
09:34В Японии умерла корова из первой в мире пары коров-клонов
09:33СМИ: перевозчики не поддержали проект о передаче данных навигации "Платону"
09:33Армения осудила турецкую военную операции в Сирии
09:32В Эквадоре десятки заключенных сбежали из исправительного учреждения
09:19Комитет ГД внесет поправки в бюджет об индексации зарплат военным
09:18В Сирии сообщили о попытках наземного вторжения Турции в Рас эль-Айн
09:09Житель Петербурга выплатил чужие долги, чтобы купить квартиру
09:06СМИ узнали о главном условии для ввода в Петербурге режима открытого неба
Лента новостейМолния