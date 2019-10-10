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РИА Новости

В Роспотребнадзоре рассказали, как избежать близорукости

07:15 10.10.2019 (обновлено: 08:23 10.10.2019)
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкМальчик на приеме у офтальмолога в открывшемся офтальмологическом отделении в Республиканской детской больнице в Донецке
Мальчик на приеме у офтальмолога в открывшемся офтальмологическом отделении в Республиканской детской больнице в Донецке
© РИА Новости / Игорь Маслов
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Роспотребнадзор в День зрения посоветовал россиянам для профилактики близорукости больше гулять на улице и вести активный образ жизни.
Роспотребнадзор в День зрения напомнил, что близорукость самое частое заболевание глаз у детей и подростков во всем мире, и рассказал, как его избежать.
Сообщается, что результаты новейших исследований в области взаимосвязи распространённости нарушений зрения и образа жизни показывают, что причина близорукости заключается не в зрительных нагрузках, а в том, что дети, посвящающие много времени учёбе, очень мало гуляют.
"Прогулка в парке, поход в лес за грибами, работа в саду, игры во дворе, просто прогулка по кварталу, любая активность на свежем воздухе вносит свой вклад в поддержании хорошей формы, защищает от ожирения и многих других заболеваний, в том числе снижает вероятность развития близорукости", - сообщается на сайте.
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Ведомство также подчеркнуло, что даже в случае, когда ребёнок уже страдает близорукостью, увеличение времени прогулок замедляет темпы развития заболевания.
Проводить время на улице нужно минимум час в день. "А в идеале - примерно три часа при уровне освещенности 10 000 люксов - это соответствует освещённости в тени, в солнечный летний день. Лампы в школе и дома дают 300-500 люксов", - отмечается на сайте.
Всемирный день зрения отмечается 10 октября. Накануне ВОЗ выпустила первый доклад, посвященный ситуации со зрением в мире. Согласно опубликованным данным, в настоящее время свыше 2,2 миллиарда человека на Земле полностью слепы или имеют проблемы со зрением. При этом порядка одного миллиарда человек могли избежать такой участи, если бы имели больше доступа к офтальмологическим услугам.
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