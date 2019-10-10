В Роспотребнадзоре рассказали, как избежать близорукости

Мальчик на приеме у офтальмолога в открывшемся офтальмологическом отделении в Республиканской детской больнице в Донецке

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Роспотребнадзор в День зрения посоветовал россиянам для профилактики близорукости больше гулять на улице и вести активный образ жизни.

Роспотребнадзор в День зрения напомнил, что близорукость самое частое заболевание глаз у детей и подростков во всем мире, и рассказал, как его избежать.

Сообщается, что результаты новейших исследований в области взаимосвязи распространённости нарушений зрения и образа жизни показывают, что причина близорукости заключается не в зрительных нагрузках, а в том, что дети, посвящающие много времени учёбе, очень мало гуляют.

"Прогулка в парке, поход в лес за грибами, работа в саду, игры во дворе, просто прогулка по кварталу, любая активность на свежем воздухе вносит свой вклад в поддержании хорошей формы, защищает от ожирения и многих других заболеваний, в том числе снижает вероятность развития близорукости", - сообщается на сайте.

Ведомство также подчеркнуло, что даже в случае, когда ребёнок уже страдает близорукостью, увеличение времени прогулок замедляет темпы развития заболевания.

Проводить время на улице нужно минимум час в день. "А в идеале - примерно три часа при уровне освещенности 10 000 люксов - это соответствует освещённости в тени, в солнечный летний день. Лампы в школе и дома дают 300-500 люксов", - отмечается на сайте.