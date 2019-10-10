В МЧС прокомментировали ситуацию с розливом загрязняющих веществ в Башкирии

УФА, 10 окт - РИА Новости. Превышение ПДК загрязняющих веществ на месте розлива сточных вод в предприятии "Полиэф" в Башкирии не зафиксировано, сообщили в ГУ МЧС по региону.

В среду вечером на предприятии "Полиэф" в башкирском Благовещенске на одном из резервуаров с хранением подготовленных для очистки стоков обвалился фрагмент участка стены, и часть стоков попала на прилегающую территорию. По информации ГУ МЧС по Башкирии, из 20-тонного резервуара вытекло 8 тонн жидкости. Ведомство отмечало, что населенные пункты и предприятия не попадают в зону возможного воздействия разлива сточных вод.

"Для мониторинга предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ работают 3 лаборатории, проводятся соответствующие анализы. Превышение ПДК не зафиксировано",- сообщает ГУ МЧС по Башкирии.

Ведомство информирует, что для ликвидации последствий привлечены силы и средства территориального звена Благовещенского района и Уфы. Всего на месте работают 140 единиц техники и 261 человек.