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РИА Новости

В МЧС прокомментировали ситуацию с розливом загрязняющих веществ в Башкирии

07:12 10.10.2019
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкУчения МЧС в Петропавловске-Камчатском
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском
© РИА Новости / Александр Пирагис
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УФА, 10 окт - РИА Новости. Превышение ПДК загрязняющих веществ на месте розлива сточных вод в предприятии "Полиэф" в Башкирии не зафиксировано, сообщили в ГУ МЧС по региону.
В среду вечером на предприятии "Полиэф" в башкирском Благовещенске на одном из резервуаров с хранением подготовленных для очистки стоков обвалился фрагмент участка стены, и часть стоков попала на прилегающую территорию. По информации ГУ МЧС по Башкирии, из 20-тонного резервуара вытекло 8 тонн жидкости. Ведомство отмечало, что населенные пункты и предприятия не попадают в зону возможного воздействия разлива сточных вод.
"Для мониторинга предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ работают 3 лаборатории, проводятся соответствующие анализы. Превышение ПДК не зафиксировано",- сообщает ГУ МЧС по Башкирии.
Ведомство информирует, что для ликвидации последствий привлечены силы и средства территориального звена Благовещенского района и Уфы. Всего на месте работают 140 единиц техники и 261 человек.
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"Поврежденный резервуар перекрыт, сточные воды откачены в резервные резервуары. С аварийного резервуара в резервный резервуар откачено 12 тысяч тонн промышленных стоков. С поверхности грунта проведена откачка промышленных стоков",- говорится в сообщении спасателей.
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