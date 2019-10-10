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РИА Новости

В США пообещали падение цен на нефть

06:32 10.10.2019 (обновлено: 09:27 10.10.2019)
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© Depositphotos / crstrbrtДобыча нефти
Добыча нефти
© Depositphotos / crstrbrt
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Цены на нефть в краткосрочном периоде ожидает падение, согласно прогнозу Минэнерго США, опубликованном на сайте ведомства.
Отмечается, что до конца года стоимость барреля сырья марки Brent будет держаться на уровне 59 долларов, однако со второго квартала следующего года упадет до 57 долларов. Причину таких изменений в министерстве объяснили ростом мировых запасов черного золота.
В прогнозе ведомства также указывается, что падение цен в дальнейшем сменится ростом до 62 долларов за баррель, из-за чего средняя прогнозируемая цена на 2020 год составляет около 60 долларов.
Ранее глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что считает справедливой цену на нефть в среднесрочной перспективе на уровне 50 долларов за баррель. По его словам, про нефть по 100 долларов "все давно забыли".
Добыча нефти
4 октября, 05:34РИА Новости
Минфин оценил потери бюджета при падении цены на нефть до десяти долларов
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Цены на нефтьМинэнерго СШАМинистерство энергетики РФАлександр НовакBrentСШАЭкономика
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