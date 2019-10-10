Летчики ВВО уничтожили самолеты "противника" над акваторией Японского моря

"Боевые стрельбы были проведены по специальным мишеням - светящимся авиационным бомбам, постановку которых на высоте более 9 тысяч метров осуществили экипажи истребителей Су-30СМ. В ходе выполнения практических пусков управляемых ракет класса "воздух-воздух" летный состав усовершенствовал свои полетные навыки, как одиночно, так и в составе пар", - говорится в сообщении.