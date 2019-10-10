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РИА Новости
Новое оружие России

Летчики ВВО уничтожили самолеты "противника" над акваторией Японского моря

06:27 10.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСамолет Су-35С
Самолет Су-35С
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Самолет Су-35С. Архивное фото
ЧИТА, 10 окт - РИА Новости. Самолеты условного противника на учениях сбили над акваторией Японского моря летчики смешанного авиационного соединения Восточного военного округа, сообщила пресс-служба ВВО.
К учению привлекались экипажи высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31, многофункциональных Су-35С и бомбардировщиков Су-34.
"Боевые стрельбы были проведены по специальным мишеням - светящимся авиационным бомбам, постановку которых на высоте более 9 тысяч метров осуществили экипажи истребителей Су-30СМ. В ходе выполнения практических пусков управляемых ракет класса "воздух-воздух" летный состав усовершенствовал свои полетные навыки, как одиночно, так и в составе пар", - говорится в сообщении.
Также экипажи совершили воздушные маневры, уходя от ответного огня "противника". Всего военные выполнили более 30 вылетов.
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Новое оружие РоссииСу-35СМиГ-31РоссияБезопасность
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