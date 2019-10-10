Родителей курящих детей в России могут начать штрафовать, пишут СМИ

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Правительственная комиссия обсуждает вопрос внесения в новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ нормы об административной ответственности для родителей курящих детей, сообщает в четверг газета " Правительственная комиссия обсуждает вопрос внесения в новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ нормы об административной ответственности для родителей курящих детей, сообщает в четверг газета " Известия ".

"Для родителей, несовершеннолетние дети которых курят, могут ввести ответственность. Как выяснили "Известия", в правительстве обсуждают административное наказание - то есть речь идет о предупреждении, штрафе или аресте на несколько суток", - пишет издание.

Как утверждает газета, норма может быть закреплена в новой редакции КоАП, который вступит в силу с 2021 года.

По информации издания, идея внести в новую редакцию КоАП норму "об административной ответственности родителей за потребление табака несовершеннолетними" зафиксирована в протоколе заседания правительственной комиссии по профилактике правонарушений, прошедшего 23 сентября.

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