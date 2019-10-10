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РИА Новости

Родителей курящих детей в России могут начать штрафовать, пишут СМИ

06:21 10.10.2019 (обновлено: 09:55 10.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоКурение в общественных местах
Курение в общественных местах
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Курение в общественных местах. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Правительственная комиссия обсуждает вопрос внесения в новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ нормы об административной ответственности для родителей курящих детей, сообщает в четверг газета "Известия".
"Для родителей, несовершеннолетние дети которых курят, могут ввести ответственность. Как выяснили "Известия", в правительстве обсуждают административное наказание - то есть речь идет о предупреждении, штрафе или аресте на несколько суток", - пишет издание.
Как утверждает газета, норма может быть закреплена в новой редакции КоАП, который вступит в силу с 2021 года.
По информации издания, идея внести в новую редакцию КоАП норму "об административной ответственности родителей за потребление табака несовершеннолетними" зафиксирована в протоколе заседания правительственной комиссии по профилактике правонарушений, прошедшего 23 сентября.
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Уточняется, что документ, с которым ознакомилась газета, подписал министр внутренних дел Владимир Колокольцев. "Как следует из протокола, Роспотребнадзору поручено направить такое обращение в Минюст, однако в министерстве "Известиям" заявили, что инициатива в ведомство еще не поступала. В свою очередь, в Роспотребнадзоре заявили, что комментарии давать пока преждевременно", - отмечает газета.
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