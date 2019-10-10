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РИА Новости

АСИ рассчитывает в 2020 году запустить платформу для бизнесменов с 14 лет

06:20 10.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГенеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Светлана Чупшева
Генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Светлана Чупшева
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Светлана Чупшева. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 10 окт - РИА Новости. Агентство стратегических инициатив совместно с молодыми предпринимателями в июле 2020 года планирует открыть платформу для бизнесменов с 14 до 18 лет, заявила в четверг в Хабаровске руководитель представительства АСИ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Ольга Курилова.
Четвёртый Дальневосточный форум предпринимателей открылся в Хабаровске в четверг. На мероприятия форума зарегистрировалось более тысячи человек. Участие в ключевых сессиях и дискуссиях принимают делегации всех регионов ДФО.
"Наша задача, чтобы комфортно было вести бизнес с 14 лет, чтобы молодые предприниматели обратились к нам. И они сами решили создать свою платформу... агентство оказывает информационную и административную поддержку. К следующему июлю мы запустим эту платформу", - сказала Курилова.
Как пояснила Курилова журналистам, платформа будет работать по принципу одного окна, все сервисы будут представлены на одной платформе.
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Она уточнила, что родители несут ответственность за ребёнка до 18 лет, и они должны разрешить ему вести бизнес. Эта платформа, в том числе, поможет упростить получение юными предпринимателями возможности вести бизнес.
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ХабаровскРоссияЭкономика
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