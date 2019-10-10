АСИ рассчитывает в 2020 году запустить платформу для бизнесменов с 14 лет

ХАБАРОВСК, 10 окт - РИА Новости. Агентство стратегических инициатив совместно с молодыми предпринимателями в июле 2020 года планирует открыть платформу для бизнесменов с 14 до 18 лет, заявила в четверг в Хабаровске руководитель представительства АСИ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Ольга Курилова.

Четвёртый Дальневосточный форум предпринимателей открылся в Хабаровске в четверг. На мероприятия форума зарегистрировалось более тысячи человек. Участие в ключевых сессиях и дискуссиях принимают делегации всех регионов ДФО.

"Наша задача, чтобы комфортно было вести бизнес с 14 лет, чтобы молодые предприниматели обратились к нам. И они сами решили создать свою платформу... агентство оказывает информационную и административную поддержку. К следующему июлю мы запустим эту платформу", - сказала Курилова.

Как пояснила Курилова журналистам, платформа будет работать по принципу одного окна, все сервисы будут представлены на одной платформе.