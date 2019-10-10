Самолет с освобожденной в Иране россиянкой Юзик приземлился в Москве

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Рейс "Аэрофлота" с россиянкой Юлией Юзик, освобожденной иранской стороной после задержания в Тегеране в начале октября, приземлился в Шереметьево, сообщается на сайте аэропорта.

Ранее посольство России в Тегеране сообщило, что власти Ирана отпустили Юзик. Рано утром 10 октября рейсом "Аэрофлота" она вылетела из Ирана в Москву.

Согласно данным онлайн-табло, рейс SU 513 приземлился в 5.47 мск в Шереметьево.

Российская журналистка Юлия Юзик, как ранее отмечала российская дипмиссия в Иране, прибыла в Тегеран 29 сентября по частному приглашению, в аэропорту по неизвестным причинам у нее изъяли паспорт, а 2 октября она была арестована в отеле. При этом, как сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства, Юзик не информировала посольство в РФ в Иране ни о возможных проблемах в Исламской Республике, ни об изъятии паспорта, хотя о возможных проблемах говорили ее родственники.