Самолет с освобожденной в Иране россиянкой Юзик приземлился в Москве

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Рейс "Аэрофлота" с россиянкой Юлией Юзик, освобожденной иранской стороной после задержания в Тегеране в начале октября, приземлился в Шереметьево, сообщается на сайте аэропорта.
Ранее посольство России в Тегеране сообщило, что власти Ирана отпустили Юзик. Рано утром 10 октября рейсом "Аэрофлота" она вылетела из Ирана в Москву.
Согласно данным онлайн-табло, рейс SU 513 приземлился в 5.47 мск в Шереметьево.
Российская журналистка Юлия Юзик, как ранее отмечала российская дипмиссия в Иране, прибыла в Тегеран 29 сентября по частному приглашению, в аэропорту по неизвестным причинам у нее изъяли паспорт, а 2 октября она была арестована в отеле. При этом, как сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства, Юзик не информировала посольство в РФ в Иране ни о возможных проблемах в Исламской Республике, ни об изъятии паспорта, хотя о возможных проблемах говорили ее родственники.
Как отмечали в посольстве, ссылаясь на слова родственников россиянки, журналистку обвиняли в работе на израильские спецслужбы. Однако в понедельник официальный представитель правительства Ирана Али Рабии сообщил во время пресс-конференции, что задержание россиянки не было связано со шпионажем, были проблемы с визой.