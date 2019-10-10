Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-10T06:12Z
https://ria.ru/20191010/1559607898.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155943/50/1559435059_0:57:1365:825_1036x0_80_0_0_4b6ec4cac03c2b0a88b3879b4d133ebf.jpg
РИА Новости

Самолет с освобожденной в Иране россиянкой Юзик приземлился в Москве

06:07 10.10.2019 (обновлено: 06:12 10.10.2019)
1337
© Фото : страница Юлии Юзик в FacebookЮлия Юзик
Юлия Юзик
© Фото : страница Юлии Юзик в Facebook
Юлия Юзик. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Рейс "Аэрофлота" с россиянкой Юлией Юзик, освобожденной иранской стороной после задержания в Тегеране в начале октября, приземлился в Шереметьево, сообщается на сайте аэропорта.
Ранее посольство России в Тегеране сообщило, что власти Ирана отпустили Юзик. Рано утром 10 октября рейсом "Аэрофлота" она вылетела из Ирана в Москву.
Согласно данным онлайн-табло, рейс SU 513 приземлился в 5.47 мск в Шереметьево.
Российская журналистка Юлия Юзик, как ранее отмечала российская дипмиссия в Иране, прибыла в Тегеран 29 сентября по частному приглашению, в аэропорту по неизвестным причинам у нее изъяли паспорт, а 2 октября она была арестована в отеле. При этом, как сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства, Юзик не информировала посольство в РФ в Иране ни о возможных проблемах в Исламской Республике, ни об изъятии паспорта, хотя о возможных проблемах говорили ее родственники.
Юлия Юзик
02:27РИА Новости
Освобожденная в Иране Юзик чувствует себя нормально, сообщили в посольстве
Как отмечали в посольстве, ссылаясь на слова родственников россиянки, журналистку обвиняли в работе на израильские спецслужбы. Однако в понедельник официальный представитель правительства Ирана Али Рабии сообщил во время пресс-конференции, что задержание россиянки не было связано со шпионажем, были проблемы с визой.
710029
Обсудить 2
Задержание российской журналистки в ИранеЮлия ЮзикРоссияИранВ мире
Рекомендуем
Отдых президента РФ В. Путина в Сибири
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
РИА
Новости
Здание Государственной думы Российской Федерации
В Госдуме заявили об игнорировании правительством просьб о поддержке армии
Петр Порошенко
Савченко рассказала, как Порошенко "проиграл" Украину
Актриса Анастасия Заворотнюк
Врач прокомментировала сообщения СМИ об ухудшении состояния Заворотнюк
Лента
новостей
Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов
Глава СПЧ прокомментировал возможность возвращения смертной казни
Добыча нефти
В США пообещали падение цен на нефть
Шезлонги на пляже одного из отелей в Анталье
Российским туристам предложили альтернативу отдыху в Турции
Стенд с информацией на получение гражданства
Эксперт оценил долю мигрантов в России от населения в целом
Турецкая девочка выглядывает из окна автомобиля во время стягивания войск турецкой армии к границе с Сирией
Минобороны Турции заявило, что войска продолжают продвижение в Сирии
НИИ детской онкологии и гематологии имени Н.Н. Блохина
Глава онкоцентра имени Блохина рассказал о возможных сокращениях
Сотрудники в офисе
Психотерапевт дала советы, как избежать выгорания на работе
Телеведущий Александр Масляков
Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН
Полиция
В Подмосковье уволили полицейского за интимную связь с 13-летней школьницей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:18В ОП рассказали, что может стать альтернативой смертной казни
10:17В Екатеринбурге аварийно приземлился военно-транспортный Ан-12
10:14В Волгоградской области разыскивают двух детей, ушедших гулять в лес
10:01Глава МИД Эстонии призвал Турцию прекратить военную операцию в Сирии
09:58Родившая в 12 лет украинская девочка отказалась от ребенка
09:58В Кургане полиция провела обыски по делу о подпольном крематории медотходов
09:56Силовики выпустили по пригороду Донецка более 40 мин, заявили в ДНР
09:54Российские туристы рассказали, как проведут ноябрьские праздники
09:51В Башкирии экологи ежечасно контролируют питьевую воду после ЧП на заводе
09:51Силовики 21 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:49В Москве впервые представили российский аналог американской винтовки AR-15
09:46Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве
09:39В Эквадоре почти 450 человек пострадали в ходе протестов
09:38Суд в Бангладеш выпустил ордер на арест нобелевского лауреата Юнуса
09:34В Японии умерла корова из первой в мире пары коров-клонов
09:33СМИ: перевозчики не поддержали проект о передаче данных навигации "Платону"
09:33Армения осудила турецкую военную операции в Сирии
09:32В Эквадоре десятки заключенных сбежали из исправительного учреждения
09:19Комитет ГД внесет поправки в бюджет об индексации зарплат военным
09:18В Сирии сообщили о попытках наземного вторжения Турции в Рас эль-Айн
Лента новостейМолния