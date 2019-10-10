США могут разрешить ряду своих компаний сотрудничать с Huawei, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. США вскоре могут разрешить ряду своих компаний сотрудничать с китайской Huawei, которая с мая находится в черном списке по обвинению в связях с разведкой и военными КНР, сообщает газета США вскоре могут разрешить ряду своих компаний сотрудничать с китайской Huawei, которая с мая находится в черном списке по обвинению в связях с разведкой и военными КНР, сообщает газета New York Times

"На встрече на прошлой неделе президент Трамп дал "зеленый свет", чтобы начать утверждение лицензий, что позволит нескольким избранным американским компаниям обойти запрет, который его администрация наложила на Huawei в этом году", - сообщает газета со ссылкой на "людей, знакомых с этим вопросом".

По информации издания, речь идет о разрешении поставлять "нечувствительные товары", то есть те, которые не подпадают под определение технологий и материалов двойного назначения и не могут нанести ущерб национальной безопасности США.

Претензии к Huawei

Администрация США обвиняет Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами. Также США убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Китайская компания заявляет, что обвинения необоснованные, политически мотивированные и нарушающие принципы рыночной конкуренции.

Минторг США в мае внес Huawei в черный список, который перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий, поэтому компания Google заявила о прекращении с Huawei делового сотрудничества, закрыв для китайской фирмы доступ к технологиям и программному обеспечению Google. Впоследствии США предоставляли Huawei отсрочки, разрешив приобретать товары американского производства для поддержания сетей и обновлений программного обеспечения существующих телефонов (в последний раз - 19 августа на 90 дней).

Переговоры о торговле

Публикация в New York Times появилась накануне возобновления торговых переговоров США и Китая в Вашингтоне, которые открываются в четверг. Издание отмечает, что такой шаг администрации Трампа может "снизить напряженность" между двумя странами.

Помимо этого, по информации агентства Bloomberg, США готовы заключить с Китаем "валютный пакт" и после этого отложить очередное запланированное повышение пошлин на китайские товары. Повышение запланировано на 15 октября на товары объемом 250 миллиардов долларов в год до 30% с 25%.