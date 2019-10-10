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РИА Новости

В Госдуме заявили об игнорировании правительством просьб о поддержке армии

05:34 10.10.2019 (обновлено: 09:38 10.10.2019)
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CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной думы Российской Федерации / Здание Государственной думы Российской Федерации
Здание Государственной думы Российской Федерации
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной думы Российской Федерации /
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Комитет Госдумы по обороне заявил, что правительство игнорирует его рекомендации по вопросам потребностей армии.
Соответствующее заключение к первому чтению законопроекта "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" опубликовано на сайте нижней палаты.
В документе, подписанном главой комитета Владимиром Шамановым, отмечается, что кабмин не принимает во внимание просьбы повысить зарплаты гражданскому персоналу воинских частей и организаций федеральных органов исполнительной власти.
Также подчеркивается, что в дальнейшем такая ситуация может привести к росту очередей на жилье среди военных.
Помимо этого, депутаты заявили о "выравнивании уровня оплаты работников низкой квалификации по отношению к работникам с более высокой квалификацией", а также о "нивелировании гарантий, связанных с оплатой труда в районах с неблагоприятными климатическими условиями".
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Проект федерального бюджета

В конце сентября правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2020-2022 годы.
Согласно документу, в 2020 году доходы планируются на уровне 20,4 триллиона рублей (в том числе дополнительные нефтегазовые — 2,3 триллиона рублей), расходы — 19,5 триллиона рублей, профицит — 0,9 триллиона рублей. Прогнозируемый объем ВВП — 112,86 триллиона рублей, инфляция не более трех процентов.
В 2021 году доходы бюджета планируются на уровне 21,2 триллиона рублей (дополнительные нефтегазовые — 2,2 триллиона рублей), расходы — 20,6 триллиона рублей, профицит — 0,6 триллиона рублей.
В 2022-м — 22,06 триллиона (2,03 триллиона), 21,77 триллиона и 0,29 триллиона рублей соответственно.
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РоссияПравительство РоссииГосдума РФВладимир ШамановБезопасностьЭкономика
Популярные комментарии
за всем этим стоят не либералы, а конкретные люди, и правят не либералы, а конкретная партия, называет себя Единая Россия.
10 октября, 06:32
Сергей Бабин
129507336
У нас правительство сплошь либерал на либерале и либерала погоняет, которые прям мечтают все америкосам сдать. Если бы не верховный все уже бы сдали и сами продались.
10 октября, 06:08
Vlad Unfamiliar
1091211052
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