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РИА Новости

США размышляют о валютном соглашении в рамках сделки с КНР, пишут СМИ

05:18 10.10.2019
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© AP Photo / Andrew HarnikФлаги США и Китая
Флаги США и Китая
© AP Photo / Andrew Harnik
Флаги США и Китая. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. США рассматривают возможность заключения валютного соглашения в рамках первого этапа торговой сделки с Китаем, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Переговоры между Пекином и Вашингтоном должны пройти в четверг и пятницу, за несколько дней до запланированного на 15 октября очередного повышения пошлин США на китайские товары объемом 250 миллиардов долларов в год до 30% с 25%. С американской стороны в переговорах ожидаются торговый представитель Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин, китайскую делегацию возглавит вице-премьер Госсовета Лю Хэ. Ранее газета South China Morning Post со ссылкой на источники сообщила, что Лю Хэ и его команда планируют покинуть Вашингтон в четверг, хотя очередной раунд торговых переговоров должен продлиться до пятницы.
По данным агентства, Белый дом рассматривает возможность представить ранее согласованное валютное соглашение с Китаем в рамках первого этапа сделки. Кроме того, эта сделка может привести к приостановке повышения пошлин США, запланированного на 15 октября.
Валютное соглашение, которое было согласовано ранее в этом году до того, как прервались торговые переговоры, может стать частью того, что Белый дом рассматривает как сделку первого этапа с Пекином. За ним последуют дальнейшие переговоры насчет ключевых вопросов, таких как интеллектуальная собственность и принудительная передача технологий.
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