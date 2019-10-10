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РИА Новости

Самолет из Барнаула не смог вылететь в Москву по техническим причинам

05:11 10.10.2019
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© Фото : МЧС России по Алтайскому краюАэропорт Барнаула
Аэропорт Барнаула
© Фото : МЧС России по Алтайскому краю
Аэропорт Барнаула . Архивное фото
БАРНАУЛ, 10 окт - РИА Новости. Почти 150 пассажиров не смогли вылететь в четверг утром из аэропорта Барнаула в Москву по техническим причинам, сообщили РИА Новости в справочной аэропорта.
"По техническим причинам, не зависящим от деятельности служб аэропорта Барнаула, не вылетел рейс компании "Аэрофлот" направлением Барнаул - Москва", - сказал собеседник агентства.
Как сообщили РИА Новости в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, при приземлении предыдущего рейса Москва-Барнаул возникла технеисправность судна, поэтому самолет осматривается авиатехниками.
"Планировавшийся на нем вылет задержан по данным авиакомпании до 15.00 (19.00 мск) в связи с ожиданием резервного судна", - уточнили в ведомстве.
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