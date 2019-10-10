Наблюдатели на президентских выборах в Афганистане прогнозируют второй тур

Женщины во время голосования на одном из избирательных участков Кабула. Архивное фото

Женщины во время голосования на одном из избирательных участков Кабула

КАБУЛ, 10 окт - РИА Новости. Наблюдатели из Фонда транспарентных выборов Афганистана (TEFA) заявили РИА Новости, что согласно их данным ни один из кандидатов в президенты страны не набрал достаточно голосов для победы в первом туре, в связи с чем состоится второй.

"Наши данные показывают, что выборы не закончатся в первом раунде, и будет второй раунд, поскольку голоса разделились", - заявил представитель TEFA Зубайр Хабибзада.

В свою очередь, секретарь Независимой избирательной комиссии Афганистана Хабибур Рахман Нанг сообщил РИА Новости, что не готов сказать, будет ли второй тур. "Мы делаем все возможное, чтобы подсчитать бюллетени", - подчеркнул Нанг.

В Афганистане 28 сентября состоялись президентские выборы. Голосование проходило при усиленных мерах безопасности на фоне заявления радикальной группировки "Талибан" о намерении сорвать голосование. Однако сообщений о крупных терактах, подобных произошедшим в две предыдущие недели, не было. Жертвами нескольких терактов в сентябре стали десятки человек, ответственность за них взял на себя "Талибан".

Участие в выборах принимали 15 кандидатов, среди которых эксперты выделяли действующего президента Ашрафа Гани и его конкурента на выборах 2014 года, а ныне главу исполнительной власти Абдуллу Абдуллу. Изначально кандидатов было 18, позже трое сняли свои кандидатуры, двое из них выступили в поддержку действующего президента.