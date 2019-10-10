Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-10T04:21Z
https://ria.ru/20191010/1559607519.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/153111/16/1531111674_0:151:3106:1898_1036x0_80_0_0_08b27de8fa595dff1c902136bda4520c.jpg
РИА Новости

Наблюдатели на президентских выборах в Афганистане прогнозируют второй тур

04:40 10.10.2019
723
© РИА Новости / Сайед Али / Перейти в фотобанкЖенщины во время голосования на одном из избирательных участков Кабула
Женщины во время голосования на одном из избирательных участков Кабула
© РИА Новости / Сайед Али
Перейти в фотобанк
Женщины во время голосования на одном из избирательных участков Кабула. Архивное фото
КАБУЛ, 10 окт - РИА Новости. Наблюдатели из Фонда транспарентных выборов Афганистана (TEFA) заявили РИА Новости, что согласно их данным ни один из кандидатов в президенты страны не набрал достаточно голосов для победы в первом туре, в связи с чем состоится второй.
"Наши данные показывают, что выборы не закончатся в первом раунде, и будет второй раунд, поскольку голоса разделились", - заявил представитель TEFA Зубайр Хабибзада.
В свою очередь, секретарь Независимой избирательной комиссии Афганистана Хабибур Рахман Нанг сообщил РИА Новости, что не готов сказать, будет ли второй тур. "Мы делаем все возможное, чтобы подсчитать бюллетени", - подчеркнул Нанг.
В Афганистане 28 сентября состоялись президентские выборы. Голосование проходило при усиленных мерах безопасности на фоне заявления радикальной группировки "Талибан" о намерении сорвать голосование. Однако сообщений о крупных терактах, подобных произошедшим в две предыдущие недели, не было. Жертвами нескольких терактов в сентябре стали десятки человек, ответственность за них взял на себя "Талибан".
Женщина после голосования на одном из избирательных участков в Кабуле
28 сентября, 12:31РИА Новости
Избирком Афганистана потерял связь с 870 участками на выборах президента
Участие в выборах принимали 15 кандидатов, среди которых эксперты выделяли действующего президента Ашрафа Гани и его конкурента на выборах 2014 года, а ныне главу исполнительной власти Абдуллу Абдуллу. Изначально кандидатов было 18, позже трое сняли свои кандидатуры, двое из них выступили в поддержку действующего президента.
Для победы на выборах необходимо набрать более 50% голосов. Предварительные результаты объявят 19 октября, а окончательные - 7 ноября, после того как будут рассмотрены жалобы кандидатов. Если ни один из кандидатов не наберет больше половины голосов, пройдет второй тур, который предварительно назначен на 23 ноября.
200000
Обсудить 0
Абдулла АбдуллаАфганистанТалибанКабул (город)В мире
Рекомендуем
Сотрудники полиции на месте стрельбы в городе Галле, Германия. 9 октября 2019
В Германии два человека погибли при стрельбе
РИА
Новости
Парламентские выборы в Тунисе
Умеренные исламисты получили около четверти мест в парламенте Туниса
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Джонсон подтвердил позицию Британии относительно действий Турции в Сирии
Отдых президента РФ В. Путина в Сибири
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Лента
новостей
Отказ от алкоголя
Россия отказывается от древней традиции, чтобы выжить
Здание Государственной думы Российской Федерации
В Госдуме заявили об игнорировании правительством просьб о поддержке армии
Петр Порошенко
Савченко рассказала, как Порошенко "проиграл" Украину
Турецкая девочка выглядывает из окна автомобиля во время стягивания войск турецкой армии к границе с Сирией
Минобороны Турции заявило, что войска продолжают продвижение в Сирии
Лидер демократов в палате представителей конгресса США Нэнси Пелоси
В Палату представителей внесли резолюцию об исключении Пелоси из конгресса
Автомобили оперативных служб на месте стрельбы в городе Галле, Германия. 9 октября 2019
СМИ сообщили о выстрелах в немецком Ландсберге после инцидента в Галле
Добыча нефти
В США пообещали падение цен на нефть
Актриса Анастасия Заворотнюк
Врач прокомментировала сообщения СМИ об ухудшении состояния Заворотнюк
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Шойгу ждут с визитом в КНДР в конце октября
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:18В ОП рассказали, что может стать альтернативой смертной казни
10:17В Екатеринбурге аварийно приземлился военно-транспортный Ан-12
10:14В Волгоградской области разыскивают двух детей, ушедших гулять в лес
10:01Глава МИД Эстонии призвал Турцию прекратить военную операцию в Сирии
09:58Родившая в 12 лет украинская девочка отказалась от ребенка
09:58В Кургане полиция провела обыски по делу о подпольном крематории медотходов
09:56Силовики выпустили по пригороду Донецка более 40 мин, заявили в ДНР
09:54Российские туристы рассказали, как проведут ноябрьские праздники
09:51В Башкирии экологи ежечасно контролируют питьевую воду после ЧП на заводе
09:51Силовики 21 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:49В Москве впервые представили российский аналог американской винтовки AR-15
09:46Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве
09:39В Эквадоре почти 450 человек пострадали в ходе протестов
09:38Суд в Бангладеш выпустил ордер на арест нобелевского лауреата Юнуса
09:34В Японии умерла корова из первой в мире пары коров-клонов
09:33СМИ: перевозчики не поддержали проект о передаче данных навигации "Платону"
09:33Армения осудила турецкую военную операции в Сирии
09:32В Эквадоре десятки заключенных сбежали из исправительного учреждения
09:19Комитет ГД внесет поправки в бюджет об индексации зарплат военным
09:18В Сирии сообщили о попытках наземного вторжения Турции в Рас эль-Айн
Лента новостейМолния