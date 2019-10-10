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РИА Новости

Глава СПЧ прокомментировал возможность возвращения смертной казни

03:39 10.10.2019 (обновлено: 10:00 10.10.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов
Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов
© РИА Новости / Илья Питалев
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Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Улучшение российской судебной системы необходимо, но даже при ее идеальном устройстве нельзя применять такую меру наказания, как смертная казнь, так как судебная ошибка никогда не исключается, считает глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Михаил Федотов.
Десятого октября отмечается Всемирный день борьбы со смертной казнью.
"То, что нам надо улучшать судебную систему, это одно. Но даже при идеальной системе нельзя применять такую меру наказания, как смертная казнь", — сказал РИА Новости Федотов.
По его словам, смертная казнь не снизила уровень преступности ни в одной стране мира - таких доказательств нет. "Также смертная казнь означает, что человек присваивает себе право решать вопрос о жизни и смерти. Но он не вправе лишать жизни другого человека, даже если он для этого использует судебные процедуры", — пояснил глава Совета.
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов. 2018 год
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Биография Михаила Федотова
"Но самое главное заключается в том, что никогда не исключается судебная ошибка. Такое наказание, как смертная казнь, не предполагает возможности поворота исполнения судебного решения. Реанимировать человека невозможно", — отметил он.
Федотов добавил, что для наказания таких людей, как, например, террористы, есть мера – пожизненное заключение. "Этот человек уже никогда не сможет причинить зло обществу. Таким образом, реализуется главная цель наказания — невозможность повторения причинения зла другим людям. Но одновременно с этим исключается возможность необратимости судебной ошибки", — рассказал правозащитник.
Мораторий на смертную казнь действует в России с момента ее вступления в Совет Европы. В 1997 году страна подписала протокол №6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно отмены смертной казни. Последний смертный приговор в России был приведен в исполнение в 1996 году. Вопрос о возможной отмене моратория неоднократно поднимался, но без последствий. Так, в мае 2015 года Госдума отказалась восстановить смертную казнь как наказание за терроризм.
Председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член Временной комиссии Михаил Федотов
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Михаил Федотов: у СПЧ есть два проекта амнистии к 75-летию Победы
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Михаил ФедотовЕвропаРоссияОбщество
Популярные комментарии
Давно пора ввести смертную казнь, сколько модно содержать за наш счет убийц детей, маньяков и т. д.
10 октября, 03:58
aajaks2016
700003
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