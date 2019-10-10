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РИА Новости

Эксперт ВОЗ рассказал, как сохранить хорошее зрение

03:17 10.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПациент офтальмологического отделения
Пациент офтальмологического отделения
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Пациент офтальмологического отделения. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 10 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. Больше бывать на улице, делать паузы при работе за компьютером и носить солнечные очки – накануне Всемирного дня зрения эксперт ВОЗ, представитель подразделения по предотвращению слепоты и глухоты Стюарт Кил рассказал РИА Новости, как дольше сохранить хорошее зрение.
"Обычно человек до последнего момента не знает о признаках, которые привели к ухудшению зрения, в частности при глаукоме или слепоте из-за диабета. Так что важно, чтобы все люди проходили регулярный осмотр у офтальмолога, чтобы определить проблемы на ранней стадии, и их можно было бы вылечить правильным способом", - рассказал Кил.
По его словам, нет единого стандарта, как часто надо проходить подобный осмотр, однако при возрасте свыше 50 лет или при работе в сложных погодных или иных условиях, необходимо посещать офтальмолога каждые два года. А при наличии диабета – раз в год. Также регулярный осмотр у врача необходимо проходить тем, кто постоянно работает за компьютером.
"Сухость глаз и работа на компьютере взаимосвязаны. Обычно люди, когда работают за компьютером, не моргают часто. Сухость может раздражать, но с ней можно легко справиться при помощи правильных глазных капель. Но эти люди, вне зависимости от того, превышает ли их возраст 50 лет, должны проходить регулярный осмотр. Чтобы заранее определить признаки возможных болезней глаз, в том числе глаукомы", - отметил эксперт.
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При этом нет четких исследований относительно того, может ли у современных детей ухудшиться зрение из-за частого сидения за компьютером, использования гаджетов или обучения при помощи электронных досок. Однако чем больше времени ребенок пребывает вне дома, на улице, тем больше шансов, что это замедлит потерю зрения и снизит скорость развития миопии.
"Общая рекомендация заключается в том, что необходимо проводить больше времени вне помещения. Если мы говорим о близорукости или миопии, существует очень много условий, которые влияют на развитие этих болезней. Одно из них – это генетика, которую мы не в состоянии поменять. Другое – это большее количество времени, которое люди должны проводить на улице, чем перед экранами компьютеров", - подчеркнул Кил.
Эксперт ВОЗ добавил, что необходимо также соблюдать определенное расстояние при чтении бумажных книг или с электронных носителей в метро или другом транспорте.
"Рабочая дистанция здесь играет свою роль, и надо стараться читать на расстоянии как минимум 30 сантиметров от глаз. Я знаю, что некоторые дети, к примеру, имеют тенденцию подносить книгу ближе к глазам. И их надо поощрять держать дистанцию", - сказал он.
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Также хороший способ защитить себя от глазных патологий – это ношение солнечных очков. Особенно в сложных климатических условиях. "Это хороший способ защитить себя от иных глазных патологий. К примеру, от птеригия, когда поверхность роговицы зарастает конъюнктивом. Это связывают с усиленным пребыванием на солнце или пылью. Так что ношение солнечных очков может помочь предотвратить такие вещи", - отметил Кил.
Всемирный день зрения отмечается 10 октября. Накануне ВОЗ выпустила первый доклад, посвященный ситуации со зрением в мире. Согласно опубликованным данным, в настоящее время свыше 2,2 миллиарда человека на Земле полностью слепы или имеют проблемы со зрением. При этом порядка одного миллиарда человек могли избежать такой участи, если бы имели больше доступа к офтальмологическим услугам.
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