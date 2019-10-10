Военные США переправили в Ирак двоих палачей ИГ* из "Битлз", пишут СМИ

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Военные США переправили в Ирак двоих боевиков "Исламского государства"* из группы палачей, известных как "Битлз", которые находились в тюрьмах на территории Сирии, где Турция начала военную операцию против курдов, сообщает газета Военные США переправили в Ирак двоих боевиков "Исламского государства"* из группы палачей, известных как "Битлз", которые находились в тюрьмах на территории Сирии, где Турция начала военную операцию против курдов, сообщает газета Washington post со ссылкой на источники.

Всего американские военные взяли под стражу около 40 человек. Предполагается, что все они - важные фигуры ИГ*. В их числе - пара британцев, часть группы из четверых боевиков, прозванных "Битлз" за английское произношение. Их ранее задержали, чтобы отдать под суд в США. Александа Котей и Эль Шафи Эльшейх обвиняются в причастности к казням американских и других заложников из западных стран, которые снимались на видео.

Ранее террористов содержали в маленьких тюрьмах на северо-востоке Сирии, которыми управляли сирийские курды. Сейчас курды уводят охранников из этих объектов, чтобы противостоять турецкой армии.

По словам источника газеты, двоих палачей ИГ* переместили в Ирак.

Главарь "Битлз" Мохаммед Эмвази по прозвищу Джихади Джон был ликвидирован в Сирии в ноябре 2015 года. Еще один из палачей Эйн Лесли Дэвис был задержан и осужден в Турции по обвинениям в терроризме.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн в сирийской провинции Хасеке. Авиаударам подвергся еще один сирийский город на границе с Турцией - Телль-Абъяд. Позднее было объявлено о начале наземной части операции. По последним данным минобороны Турции, военные после начала операции "Источник мира" нанесли удары по 181 цели курдских формирований на севере Сирии.