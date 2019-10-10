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РИА Новости

Психотерапевт дала советы, как избежать выгорания на работе

03:11 10.10.2019 (обновлено: 08:49 10.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСотрудники в офисе
Сотрудники в офисе
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ЛОНДОН, 10 окт – РИА Новости, Наталья Копылова. Синдром эмоционального выгорания, который в этом году включен Всемирной организацией здравоохранения в официальный перечень заболеваний, можно не только победить, но и предотвратить, устранив очевидные источники стресса и изменив образ жизни. Такие рекомендации накануне Всемирного дня психического здоровья читателям РИА Новости дала психотерапевт Сиобхан Мюррей.
Синдром эмоционального выгорания (burnout), при котором наблюдается эмоциональное и физическое истощение, а также снижение когнитивных способностей, стал известен науке в 1974 году. Это состояние возникает из-за продолжительного стресса, связанного с выполнением профессиональных обязанностей. Жесткие временные рамки выполнения рабочих задач, необходимость быстро реагировать на стремительно изменяющиеся условия внешнего мира, а также давление со стороны руководства зачастую становятся причиной эмоционального истощения.
Впрочем, по словам психотерапевта и автора книги "The burnout solution" Сиобхан Мюррей, выгорание может быть вызвано не только рабочими проблемами, но и сложными обстоятельствами в личной жизни. "Как показывает мой опыт общения с клиентами, эмоциональное истощение может быть вызвано как рабочей средой, так и личными ситуациями, такими как длительный уход за больным ребенком, уход за пожилым родителем, разрушающие отношения и даже развод", - отметила собеседница агентства.
Среди симптомов этого состояния психологи называют постоянное чувство усталости, головные боли, бессонницу, боли в груди и спине, набор лишнего веса, подавленное настроение, снижение когнитивных способностей и проблемы с концентрацией внимания. "Вы можете чувствовать эмоциональную отрешенность, грусть, одиночество, дефицит концентрации, бессонницу, можете потерять аппетит или впасть в зависимость от алкоголя. Даже депрессия может быть частью эмоционального выгорания", - рассказала Мюррей.
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Последствия длительного пребывания в таком негативном состоянии могут быть самими серьезными, предупреждают доктора: игнорирование эмоционального выгорания может привести к повышению артериального давления, к болезням сердца, к истощению надпочечников, а также к проблемам с пищеварением, депрессии и мыслям о суициде.
Но есть и хорошая новость - эмоциональное истощение и выгорание обратимы. При этом решить проблему, знакомую большинству жителей мегаполисов во всем мире, можно не прибегая к медикаментам, считает Мюррей. "Оба состояния можно обратить, изменив образ жизни. В первую очередь, нормализуйте свой сон, так как из-за недостатка сна наш организм не может нормально функционировать, значительно снижаются когнитивные навыки и способность принимать рациональные решения", - советует собеседница агентства.
Второе, на что следует обратить внимание – устранение источников стресса. "Очень важно понять, что является источником вашего стресса и выгорания. Это может быть связано с работой, тогда следует обратиться за помощью и поддержкой внутри компании или уйти в отпуск, чтобы отдохнуть, восстановить силы и свою эмоциональную и физическую устойчивость", - советует Мюррей.
"Я рекомендую клиентам регулярно проводить "самоаудит", чтобы выявить возможные причины внутреннего напряжения. Предотвращение эмоционального истощения и выгорания - это возвращение к простым вещам. Не думайте, что посещение занятия йогой два раза в неделю уменьшит ваш стресс. Лучше стремитесь совершать 20-минутные прогулки семь дней в неделю вместо того, чтобы пытаться быть перфекционистом. Расставьте приоритеты в своем расписании, избегайте многозадачности, анализируйте отношения, которые вызывают у вас стресс, создавайте разумные границы на работе", - поделилась советами психотерапевт.
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