Эксперт рассказал, какими расстройствами настроения страдают россияне

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Каждый пятый россиянин страдает теми или иными расстройствами настроения – в большинстве случаев это депрессия, заметить первые симптомы и направить к специалисту могут близкие люди, однако профессиональная помощь бывает нужна и самим психиатрам, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Ежегодно 10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья (World Mental Health Day). Он проводится при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с целью информирования общества о проблеме развития психических заболеваний.

"Нарастает (количество случаев) расстройств настроения, по данным ВОЗ 2018 года и что подтвердил на одном из конгрессов директор института Сербского Зураб Кекелидзе, они достигли 20-22% среди населения. Это каждый пятый страдает теми или иными расстройствами настроения", - рассказал врач-психиатр, психотерапевт, доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг.

Он уточнил, что основная доля расстройств настроения - около 95% приходится на депрессию. При этом заболеваемость шизофренией остается на одном и том же уровне уже несколько десятилетий, всего ей страдают около 1% населения, а вот количество психозов, связанных со злоупотреблением алкоголем или наркотиками, наоборот снижается, добавил Файнзильберг.

"Если говорить про шизофрению, то географические условия не влияют на заболеваемость. А количество в общей сумме психических расстройств, включая неврозы большого города, разумеется, чаще встречаются в мегаполисах, потому что причин и поводов гораздо больше. Сам образ жизни приводит к таким невротическим, а иногда и психотическим реакциям", - отметил эксперт.

В свою очередь, врач-психотерапевт, доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник Национального центра психиатрии и наркологии имени Сербского Минздрава России Лев Пережогин рассказал, что заметить первые симптомы различных психических расстройств могут близкие люди. Следует насторожиться, если поведение человека изменилось существенным образом в сжатые сроки, если возникают резкие перемены настроения, изменилось отношение к людям и некоторым предметам, появилась категоричность суждений, которых раньше не было, появились проблемы со сном, пояснил врач.

По его словам, сами психиатры тоже обращаются к специалистам, однако зачастую при обращении к своим коллегам, они не попадают в официальную статистику.