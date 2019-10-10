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РИА Новости
Война в Сирии

Минобороны Турции заявило, что войска продолжают продвижение в Сирии

03:06 10.10.2019 (обновлено: 04:47 10.10.2019)
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© AFP 2019 / Bulent KilicТурецкая девочка выглядывает из окна автомобиля во время стягивания войск турецкой армии к границе с Сирией
Турецкая девочка выглядывает из окна автомобиля во время стягивания войск турецкой армии к границе с Сирией
© AFP 2019 / Bulent Kilic
Турецкая девочка выглядывает из окна автомобиля во время стягивания войск турецкой армии к границе с Сирией. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Турецкие войска продолжают продвижение в Сирии, передает агентство Anadolu со ссылкой на министерство обороны Турции.
"Турецкие войска продолжают продвигаться на восток региона реки Евфрат в Сирии после наземного наступления в рамках операции "Источник мира", - говорится в сообщении агентства в Twitter.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн в сирийской провинции Хасеке. Авиаударам подвергся еще один сирийский город на границе с Турцией - Телль-Абъяд. Позднее было объявлено о начале наземной части операции. По последним данным минобороны Турции, военные после начала операции "Источник мира" нанесли удары по 181 цели курдских формирований на севере Сирии.
ЕС призвал Турцию прекратить "одностороннюю военную акцию" на северо-востоке Сирии, с осуждением выступили и ряд арабских стран, генсек ООН выразил чрезвычайную обеспокоенность в связи с этими событиями. Совбез ООН призывал все стороны к сдержанности. Президент США Дональд Трамп заявил, что США не одобряют военную операцию Турции в Сирии и считают это "плохой идеей".

* запрещенная в России террористическая организация.
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Война в СирииДональд ТрампТурцияСирияООНСШАВ мире
Популярные комментарии
Курды получают ответ за свою террористическую деятельность. Турция настроена серьезно. Чтобы избежать потерь, курдам необходимо немедленно сдаться и сдать ВСЁ оружие! И не укрывать террористов, которые устраивали взрывы в городах Турции.
10 октября, 09:44
ГМГеоргий Мирный
2240200
Ну раз Европа заволновалась и Трамп считает плохой идеей, значит турки все правильно делают.
10 октября, 07:23
Unnamed User
2200004
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