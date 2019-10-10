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РИА Новости

Глава онкоцентра имени Блохина рассказал о возможных сокращениях

02:54 10.10.2019 (обновлено: 10:03 10.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкНИИ детской онкологии и гематологии имени Н.Н. Блохина
НИИ детской онкологии и гематологии имени Н.Н. Блохина
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Более 30 сотрудников Национального медицинского исследовательского центра имени Блохина могут попасть под сокращение из-за финансовых проблем учреждения, заявил директор онкоцентра Иван Стилиди в беседе с газетой "Известия".
"Есть существенные проблемы. Чтобы содержать научных сотрудников, врачей, мы увеличили число операций на две с половиной тысячи в год, число больных, получивших лекарственное лечение, — на три тысячи человек. Но чтобы выдерживать показатели на должном уровне, необходимо сокращать штат", — сказал он.
По словам Стилиди, в первую очередь сокращение затронет возрастных сотрудников, однако в онкоцентре стараются избежать этого, чтобы "сохранить коллектив". В частности, добавил он, возможен перевод на полставки с согласия сотрудника.
"Мы единственное, может быть, учреждение, которое не переводило всех на полставки волевым методом", — подчеркнул директор.
НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Н.Н. Блохина
8 октября, 18:05РИА Новости
Руководство центра Блохина подписало еще одно заявление об увольнении врача
Ранее Стилиди заявил, что зарплаты сотрудников онкоцентра в июле снизили на 30 процентов, но в августе они соответствовали уровню июня.
На прошлой неделе стало известно, что детские онкологи из НМИЦ имени Блохина заявили о готовности уволиться в полном составе, если не сменят их руководство. Летом детское подразделение онкоцентра возглавила Светлана Варфоломеева.
Медики утверждают, что новое начальство мешает их работе, назвали бытовые условия в онкоцентре "ужасными", а также пожаловались, что администрация "терроризирует" коллектив закрытым и несправедливым процессом начисления зарплаты.
Замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра Георгий Менткевич
2 октября, 15:52РИА Новости
Врачи онкоцентра Блохина составили график увольнения
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Ситуация вокруг онкоцентра имени БлохинаРоссийский онкологический научный центр имени Н. Н. БлохинаМоскваРоссияОбщество
Популярные комментарии
А еще найдутся следы вмешательства специального секретного отдела ЦРУ по дестабилизации Российского здравоохранения.
10 октября, 04:39
АЗАлександр Звягинцев
40800415
Если больнице не хватает денег на за сотрудникам, не проводится плановый ремонт, но при этом сами они говорят что подняли трудовую нагрузку на врачей увеличивая число операций, то возникает вполне резонный вопрос, а где деньги? Они же не бесплатно там лечатся, ТФОМС истории болезни оплачивает. Здравоохранение, так же как ЖКХ убыточным быть не может. Если организация становится убыточной вывод и финансовой утечке напрашивается сам собой. Иными словами п-т, причем ни разу не скромно, вот и все.
10 октября, 04:01
DDarkSwordman
5700102
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