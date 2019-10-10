Глава онкоцентра имени Блохина рассказал о возможных сокращениях

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Более 30 сотрудников Национального медицинского исследовательского центра имени Блохина могут попасть под сокращение из-за финансовых проблем учреждения, заявил директор онкоцентра Иван Стилиди в беседе с газетой Более 30 сотрудников Национального медицинского исследовательского центра имени Блохина могут попасть под сокращение из-за финансовых проблем учреждения, заявил директор онкоцентра Иван Стилиди в беседе с газетой "Известия"

"Есть существенные проблемы. Чтобы содержать научных сотрудников, врачей, мы увеличили число операций на две с половиной тысячи в год, число больных, получивших лекарственное лечение, — на три тысячи человек. Но чтобы выдерживать показатели на должном уровне, необходимо сокращать штат", — сказал он.

По словам Стилиди, в первую очередь сокращение затронет возрастных сотрудников, однако в онкоцентре стараются избежать этого, чтобы "сохранить коллектив". В частности, добавил он, возможен перевод на полставки с согласия сотрудника.

"Мы единственное, может быть, учреждение, которое не переводило всех на полставки волевым методом", — подчеркнул директор.

Ранее Стилиди заявил, что зарплаты сотрудников онкоцентра в июле снизили на 30 процентов, но в августе они соответствовали уровню июня.

На прошлой неделе стало известно, что детские онкологи из НМИЦ имени Блохина заявили о готовности уволиться в полном составе, если не сменят их руководство. Летом детское подразделение онкоцентра возглавила Светлана Варфоломеева.