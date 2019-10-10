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РИА Новости
Война в Сирии

Постпред Турции при ООН объяснил операцию в САР борьбой с терроризмом

02:28 10.10.2019
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© REUTERS / Demiroren News AgencyДым от бомбардировок на северо-востоке Сирии
Дым от бомбардировок на северо-востоке Сирии
© REUTERS / Demiroren News Agency
Дым от бомбардировок на северо-востоке Сирии. Архивное фото
ООН, 10 окт – РИА Новости. Постпред Турции при ООН Феридун Синирлиоглу объяснил проведение военной операции "Источник мира" на севере Сирии необходимостью бороться с нависшей террористической угрозой.
"Турция начала операцию "Источник мира" 9 октября 2019 года в соответствии с правом на самооборону, как отмечается в Статье 51 Устава ООН, с целью борьбы с нависшей террористической угрозой, для обеспечения безопасности турецкой границы, а также для нейтрализации террористов, начиная с районов вдоль границы, примыкающих к турецкой территории", - сказано в письме постпреда, которое адресовано генсеку ООН и председателю Совбеза.
Также, как отмечается в документе, операция нацелена на освобождение сирийцев от "тирании сирийского ответвления Рабочей партии Курдистана, а также "Даиш"*.
"Национальная безопасность Турции находится под прямой надвигающейся угрозой террористических организаций, действующих к востоку от Евфрата в Сирии, в их числе "Даиш", РПК, Партия демократического единства, Отряды народной самообороны", - сказано в письме, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.
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Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн в сирийской провинции Хасеке. Авиаударам подвергся еще один сирийский город на границе с Турцией - Телль-Абъяд. Позднее было объявлено о начале наземной части операции. По последним данным минобороны Турции, военные после начала операции "Источник мира" нанесли удары по 181 цели курдских формирований на севере Сирии.
ЕС призвал Турцию прекратить "одностороннюю военную акцию" на северо-востоке Сирии, с осуждением выступили и ряд арабских стран, генсек ООН выразил чрезвычайную обеспокоенность в связи с этими событиями. Совбез ООН призывал все стороны к сдержанности. Президент США Дональд Трамп заявил, что США не одобряют военную операцию Турции в Сирии и считают это "плохой идеей".

* запрещенная в России террористическая организация.
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