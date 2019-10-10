Постпред Турции при ООН объяснил операцию в САР борьбой с терроризмом

ООН, 10 окт – РИА Новости. Постпред Турции при ООН Феридун Синирлиоглу объяснил проведение военной операции "Источник мира" на севере Сирии необходимостью бороться с нависшей террористической угрозой.

"Турция начала операцию "Источник мира" 9 октября 2019 года в соответствии с правом на самооборону, как отмечается в Статье 51 Устава ООН, с целью борьбы с нависшей террористической угрозой, для обеспечения безопасности турецкой границы, а также для нейтрализации террористов, начиная с районов вдоль границы, примыкающих к турецкой территории", - сказано в письме постпреда, которое адресовано генсеку ООН и председателю Совбеза.

Также, как отмечается в документе, операция нацелена на освобождение сирийцев от "тирании сирийского ответвления Рабочей партии Курдистана, а также "Даиш"*.

"Национальная безопасность Турции находится под прямой надвигающейся угрозой террористических организаций, действующих к востоку от Евфрата в Сирии, в их числе "Даиш", РПК, Партия демократического единства, Отряды народной самообороны", - сказано в письме, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн в сирийской провинции Хасеке. Авиаударам подвергся еще один сирийский город на границе с Турцией - Телль-Абъяд. Позднее было объявлено о начале наземной части операции. По последним данным минобороны Турции, военные после начала операции "Источник мира" нанесли удары по 181 цели курдских формирований на севере Сирии.