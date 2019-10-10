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РИА Новости

Освобожденная в Иране Юзик чувствует себя нормально, сообщили в посольстве

02:27 10.10.2019 (обновлено: 05:14 10.10.2019)
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© Фото : страница Юлии Юзик в InstagramЮлия Юзик
Юлия Юзик
© Фото : страница Юлии Юзик в Instagram
Юлия Юзик. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 10 окт – РИА Новости. Россиянка Юлия Юзик, освобожденная иранской стороной после задержания в Тегеране в начале октября, чувствует себя нормально, сообщил РИА Новости пресс-атташе российской дипмиссии в Тегеране Андрей Ганенко.
"Чувствует себя нормально", - сказал он.
Ранее посольство сообщило, что Иран отпустил россиянку Юзик, 10 октября она вылетела из Ирана в Москву.
Российская журналистка Юлия Юзик, как ранее отмечала российская дипмиссия в Иране, прибыла в Тегеран 29 сентября по частному приглашению, в аэропорту по неизвестным причинам у нее изъяли паспорт, а 2 октября она была арестована в отеле. При этом, как сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства, Юзик не информировала посольство РФ в Иране ни о возможных проблемах в Исламской Республике, ни об изъятии паспорта, хотя о возможных проблемах говорили ее родственники.
Юлия Юзик
Вчера, 13:42РИА Новости
"Репортеры без границ" потребовали освободить российскую журналистку Юзик
Как отмечали в посольстве, ссылаясь на слова родственников россиянки, журналистку обвиняли в работе на израильские спецслужбы. Однако в понедельник официальный представитель правительства Ирана Али Рабии сообщил во время пресс-конференции, что задержание россиянки не было связано со шпионажем, были проблемы с визой.
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Задержание российской журналистки в ИранеЮлия ЮзикИранРоссияВ мире
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