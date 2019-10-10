Освобожденная в Иране Юзик чувствует себя нормально, сообщили в посольстве

ТЕГЕРАН, 10 окт – РИА Новости. Россиянка Юлия Юзик, освобожденная иранской стороной после задержания в Тегеране в начале октября, чувствует себя нормально, сообщил РИА Новости пресс-атташе российской дипмиссии в Тегеране Андрей Ганенко.

"Чувствует себя нормально", - сказал он.

Ранее посольство сообщило, что Иран отпустил россиянку Юзик, 10 октября она вылетела из Ирана в Москву.

Российская журналистка Юлия Юзик, как ранее отмечала российская дипмиссия в Иране, прибыла в Тегеран 29 сентября по частному приглашению, в аэропорту по неизвестным причинам у нее изъяли паспорт, а 2 октября она была арестована в отеле. При этом, как сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства, Юзик не информировала посольство РФ в Иране ни о возможных проблемах в Исламской Республике, ни об изъятии паспорта, хотя о возможных проблемах говорили ее родственники.