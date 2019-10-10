Адвокат автора жалобы на Трампа отрицает связь с кандидатами от демпартии

ВАШИНГТОН, 10 окт – РИА Новости. Адвокат автора жалобы на президента США Дональда Трампа отрицает сообщения, что его клиент работал на одного из кандидатов в президенты от Демократической партии.
Во вторник издание Washington Examiner со ссылкой на свои источники сообщило, что сотрудник американской разведки, который подал жалобу на Трампа из-за его разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским, имел деловые связи с одним из кандидатов в президенты США от Демократической партии. Об этом якобы на закрытых слушаниях в конгрессе сообщил генеральный инспектор разведывательного сообщества США Майкл Аткинсон, к которому изначально поступила жалоба на Трампа. Имя сотрудника разведки не раскрывается.
"Во-первых, наш клиент никогда не работал и не консультировал политического кандидата, его штаб или партию. Во-вторых, наш клиент всю свою государственную карьеру провел на государственных должностях в исполнительной власти, не связанных с политикой", - написал адвокат Марк Зейн в Twitter.
По его словам, на этих должностях его клиент вступал в контакт с кандидатами в президенты от обеих партий "в их роли выборных должностных лиц, а не кандидатов".
Адвокат также отметил, что практически каждое утверждение его клиента было подтверждено другими источниками. По этой причине личность разоблачителя не имеет значения.
В ближайших дебатах кандидатов в президенты США от Демократической партии 15 октября планируют принять участие 12 человек. Лидерами предвыборной гонки считаются бывший вице-президент США Джо Байден, сенаторы Элизабет Уоррен и Берни Сандерс.
Демократы 24 сентября инициировали парламентское расследование после жалобы на то, что Трамп в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским якобы давил не него, требуя провести расследование деятельности на Украине сына основного на этот момент конкурента Трампа в предвыборной гонке Джо Байдена.
В жалобе осведомителя говорилось, что Белый дом ограничил доступ ко всем записям и расшифровкам разговора с Зеленским и что это делалось и с некоторыми другими записями общения Трампа с мировыми лидерами. Чтобы избежать дальнейших обвинений, Белый дом опубликовал расшифровку разговора Трампа и Зеленского.
Вчера, 16:51АкцентыВторой том "Мертвых душ". Конгресс США придумал, чем "спалить" ТрампаТрамп, по слухам, затеял проверку всех своих сотрудников на детекторе лжи. Возможно, но вряд ли. Ситуация вокруг него такая, что ему уже нужен не полиграф, а Полиграф Полиграфыч. Ну, чтобы "мы их душили, душили"…
Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена.
Трамп обвинения в попытке организации иностранного вмешательства в выборы в США отрицает.