Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-10T02:26Z
https://ria.ru/20191010/1559606996.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155956/58/1559565880_41:439:2901:2048_1036x0_80_0_0_4405700fa88ab7dad7b84de4b309f397.jpg
РИА Новости

Адвокат автора жалобы на Трампа отрицает связь с кандидатами от демпартии

02:26 10.10.2019
198
© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 окт – РИА Новости. Адвокат автора жалобы на президента США Дональда Трампа отрицает сообщения, что его клиент работал на одного из кандидатов в президенты от Демократической партии.
Во вторник издание Washington Examiner со ссылкой на свои источники сообщило, что сотрудник американской разведки, который подал жалобу на Трампа из-за его разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским, имел деловые связи с одним из кандидатов в президенты США от Демократической партии. Об этом якобы на закрытых слушаниях в конгрессе сообщил генеральный инспектор разведывательного сообщества США Майкл Аткинсон, к которому изначально поступила жалоба на Трампа. Имя сотрудника разведки не раскрывается.
"Во-первых, наш клиент никогда не работал и не консультировал политического кандидата, его штаб или партию. Во-вторых, наш клиент всю свою государственную карьеру провел на государственных должностях в исполнительной власти, не связанных с политикой", - написал адвокат Марк Зейн в Twitter.
По его словам, на этих должностях его клиент вступал в контакт с кандидатами в президенты от обеих партий "в их роли выборных должностных лиц, а не кандидатов".
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 21:47РИА Новости
Трамп высмеял Байдена, призвавшего объявить президенту импичмент
Адвокат также отметил, что практически каждое утверждение его клиента было подтверждено другими источниками. По этой причине личность разоблачителя не имеет значения.
В ближайших дебатах кандидатов в президенты США от Демократической партии 15 октября планируют принять участие 12 человек. Лидерами предвыборной гонки считаются бывший вице-президент США Джо Байден, сенаторы Элизабет Уоррен и Берни Сандерс.
Демократы 24 сентября инициировали парламентское расследование после жалобы на то, что Трамп в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским якобы давил не него, требуя провести расследование деятельности на Украине сына основного на этот момент конкурента Трампа в предвыборной гонке Джо Байдена.
В жалобе осведомителя говорилось, что Белый дом ограничил доступ ко всем записям и расшифровкам разговора с Зеленским и что это делалось и с некоторыми другими записями общения Трампа с мировыми лидерами. Чтобы избежать дальнейших обвинений, Белый дом опубликовал расшифровку разговора Трампа и Зеленского.
Второй том Мертвых душ. Конгресс США придумал, чем спалить Трампа
Вчера, 16:51Акценты
Второй том "Мертвых душ". Конгресс США придумал, чем "спалить" ТрампаТрамп, по слухам, затеял проверку всех своих сотрудников на детекторе лжи. Возможно, но вряд ли. Ситуация вокруг него такая, что ему уже нужен не полиграф, а Полиграф Полиграфыч. Ну, чтобы "мы их душили, душили"…
Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена.
Трамп обвинения в попытке организации иностранного вмешательства в выборы в США отрицает.
030000
Обсудить 0
Импичмент Дональда ТрампаВиктор ШокинДональд ТрампВладимир ЗеленскийСШАTwitterВ мире
Рекомендуем
Отдых президента РФ В. Путина в Сибири
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
РИА
Новости
Актриса Анастасия Заворотнюк
Врач прокомментировала сообщения СМИ об ухудшении состояния Заворотнюк
Шезлонги на пляже одного из отелей в Анталье
Российским туристам предложили альтернативу отдыху в Турции
Строительство газопровода Северный поток-2
В НАТО оценили вред для США от санкций против "Северного потока — 2"
Лента
новостей
Полиция
В Подмосковье уволили полицейского за интимную связь с 13-летней школьницей
Петр Порошенко
Савченко рассказала, как Порошенко "проиграл" Украину
Отказ от алкоголя
Россия отказывается от древней традиции, чтобы выжить
Здание Государственной думы Российской Федерации
В Госдуме заявили об игнорировании правительством просьб о поддержке армии
Бобмардировщик ВВС США B-1B Lancer в небе над Сирией
Птица низкого полета. Почему американский конкурент Ту-160 вышел "сырым"
Вывеска нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в Киеве
Шведский суд поставит точку в споре "Газпрома" с "Нафтогазом"
Телеведущий Александр Масляков
Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН
Сессия Европарламента
Евродепутат попытался оправдать коррупцию на Украине российским влиянием
Колонна турецкой военной техники на турецко-сирийской границе
Постпред при ООН: Турция твердо привержена территориальной целостности САР
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:39Россиян предупредили о забастовках железнодорожников в Республике Корея
10:39Названа предварительная причина аварийной посадки Ан-12 в Екатеринбурге
10:39Зеленский заявил, что встреча с Путиным пока не планируется
10:37В Башкирии откачали почти 12 тысяч тонн сточных вод после ЧП
10:36В Волгоградской области завели дело после ДТП с пятью подростками
10:36Зеленский заявил, что разговор с Трампом не мог повлиять на диалог с США
10:29В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:29Читинского блогера арестовали на пять суток за розыгрыш со взрывом машины
10:27Эксперт прокомментировал ситуацию с увольнением ростовского воспитателя
10:26Зеленский: Киев не бросит людей в Донбассе и "вернет вместе с территориями"
10:22Чавушоглу и Маас провели переговоры после начала турецкой операции в Сирии
10:20На борту Ан-12, аварийно севшего в Екатеринбурге, было 20 человек
10:20Работу аэропорта "Кольцово" приостановили после аварийной посадки Ан-12
10:18В ОП рассказали, что может стать альтернативой смертной казни
10:17В Екатеринбурге аварийно приземлился военно-транспортный Ан-12
10:14В Волгоградской области разыскивают двух детей, ушедших гулять в лес
10:01Глава МИД Эстонии призвал Турцию прекратить военную операцию в Сирии
09:58Родившая в 12 лет на Украине девочка отказалась от ребенка
09:58В Кургане полиция провела обыски по делу о подпольном крематории медотходов
09:56Силовики выпустили по пригороду Донецка более 40 мин, заявили в ДНР
Лента новостейМолния