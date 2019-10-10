Адвокат автора жалобы на Трампа отрицает связь с кандидатами от демпартии

ВАШИНГТОН, 10 окт – РИА Новости. Адвокат автора жалобы на президента США Дональда Трампа отрицает сообщения, что его клиент работал на одного из кандидатов в президенты от Демократической партии.

Во вторник издание Washington Examiner со ссылкой на свои источники сообщило, что сотрудник американской разведки, который подал жалобу на Трампа из-за его разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским, имел деловые связи с одним из кандидатов в президенты США от Демократической партии. Об этом якобы на закрытых слушаниях в конгрессе сообщил генеральный инспектор разведывательного сообщества США Майкл Аткинсон, к которому изначально поступила жалоба на Трампа. Имя сотрудника разведки не раскрывается.

"Во-первых, наш клиент никогда не работал и не консультировал политического кандидата, его штаб или партию. Во-вторых, наш клиент всю свою государственную карьеру провел на государственных должностях в исполнительной власти, не связанных с политикой", - написал адвокат Марк Зейн в Twitter.

По его словам, на этих должностях его клиент вступал в контакт с кандидатами в президенты от обеих партий "в их роли выборных должностных лиц, а не кандидатов".

Адвокат также отметил, что практически каждое утверждение его клиента было подтверждено другими источниками. По этой причине личность разоблачителя не имеет значения.

В ближайших дебатах кандидатов в президенты США от Демократической партии 15 октября планируют принять участие 12 человек. Лидерами предвыборной гонки считаются бывший вице-президент США Джо Байден, сенаторы Элизабет Уоррен и Берни Сандерс.

Демократы 24 сентября инициировали парламентское расследование после жалобы на то, что Трамп в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским якобы давил не него, требуя провести расследование деятельности на Украине сына основного на этот момент конкурента Трампа в предвыборной гонке Джо Байдена.

В жалобе осведомителя говорилось, что Белый дом ограничил доступ ко всем записям и расшифровкам разговора с Зеленским и что это делалось и с некоторыми другими записями общения Трампа с мировыми лидерами. Чтобы избежать дальнейших обвинений, Белый дом опубликовал расшифровку разговора Трампа и Зеленского.

Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена.