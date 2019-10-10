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РИА Новости

Меркель и Зеленский оценили возможность встречи в "нормандском формате"

02:25 10.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на открытии заседания девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский на открытии заседания девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что канцлер Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский сошлись во мнении, что все условия для проведения саммита "нормандской четверки" выполнены.
Ранее полпред ДНР в контактной группе и глава МИД самопровозглашенной республики Наталья Никонорова заявила, что Киев поставил под угрозу срыва саммит "нормандской четверки" из-за саботажа процесса разведения сил в районе Петровского в Донбассе.
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По словам Зайберта, основной темой беседы двух лидеров стала подготовка встречи.
"Обе стороны были едины, что условия для такой встречи выполнены после того, как трехсторонняя контактная группа первого октября договорилась о дальнейшем разведении сил на линии конфликта, о порядке проведения местных выборов в части восточной Украины, а также о вступлении в силу особого статуса этого региона", — заявил Зайберт.
Помимо этого, Меркель и Зеленский также обсудили вопрос транзита российского газа и подчеркнули необходимость его разрешения как можно скорее.

Условия проведения саммита

В свою очередь, замминистра иностранных дел России Андрей Руденко ранее заявил, что без завершения разведения сил в Золотом и Петровском в Донбассе говорить о проведении саммита преждевременно.
Дипломат отметил, что запланированное разведение было сорвано.
"(Оно) должно состояться в соответствии с согласованным в Минске контактной группе планом, и миссия ОБСЕ должна его верифицировать. После этого будем говорить о саммите", — сказал он.
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Руденко напомнил, что в 2016 году на встрече в Берлине были выбраны три участка для разведения сил, на данный момент оно состоялось только в Станице Луганской.
"Мы слышим определенные заявления из Киева, в том числе, со стороны так называемых добровольческих батальонов, о том, что они заменят якобы украинские части на тех территориях, откуда они должны быть выведены. Это очень неконструктивная линия, которая фактически подрывает то, о чем говорили, и под чем подписывались представители Украины в "нормандском формате" и в контактной группе", — добавил он.
Замминистра подчеркнул, что Москва остается заинтересованной в проведение саммита в "нормандском формате", однако мероприятие не должно быть пустым, и российская сторона надеется, что участники саммита зафиксируют факт выполнения достигнутых три года назад договоренностей.

"Нормандский формат"

Урегулирование украинского конфликта обсуждается в переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате" с участием России, Украины, Германии и Франции.
Киев неоднократно выступал за созыв нового саммита. В Москве же отмечали, что для новой встречи необходимо провести тщательную подготовку, чтобы стороны о чем-то договорились и "не было фиаско".
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