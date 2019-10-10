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РИА Новости
Война в Сирии

Постпред при ООН: Турция твердо привержена территориальной целостности САР

02:18 10.10.2019 (обновлено: 04:53 10.10.2019)
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© REUTERS / Ihlas News Agency/Mehmet Ali DagКолонна турецкой военной техники на турецко-сирийской границе
Колонна турецкой военной техники на турецко-сирийской границе
© REUTERS / Ihlas News Agency/Mehmet Ali Dag
Колонна турецкой военной техники на турецко-сирийской границе. Архивное фото
ООН, 10 окт – РИА Новости. Турция, начавшая в среду военную операцию "Источник мира" на севере Сирии, заявляет о твердой приверженности территориальной целостности САР, говорится в письме турецкого постпреда при ООН Феридуна Синирлиоглу, направленном председателю Совета Безопасности.
Копия письма имеется в распоряжении РИА Новости.
"Я бы хотел подчеркнуть еще раз, что будучи однозначно и твердо приверженной территориальной целостности и политическому единству Сирии, Турция предпринимает эти меры с целью внести вклад и содействовать этим основополагающим принципам. Эта операция является также твердым воплощением решимости Турции отвергать любую сепаратистскую повестку, нацеленную на подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии", - сказано в документе.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн в сирийской провинции Хасеке. Авиаударам подвергся еще один сирийский город на границе с Турцией - Телль-Абъяд. Позднее было объявлено о начале наземной части операции. По последним данным минобороны Турции, военные после начала операции "Источник мира" нанесли удары по 181 цели курдских формирований на севере Сирии.
Колонна турецкой военной техники у турецко-сирийской границы
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ЕС призвал Турцию прекратить "одностороннюю военную акцию" на северо-востоке Сирии, с осуждением выступили и ряд арабских стран, генсек ООН выразил чрезвычайную обеспокоенность в связи с этими событиями. Совбез ООН призывал все стороны к сдержанности. Президент США Дональд Трамп заявил, что США не одобряют военную операцию Турции в Сирии и считают это "плохой идеей".

* запрещенная в России террористическая организация.
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Война в СирииФеридун СинирлиоглуДональд ТрампЕвросоюзТурцияСирияВ мире
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