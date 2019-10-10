Постпред при ООН: Турция твердо привержена территориальной целостности САР

ООН, 10 окт – РИА Новости. Турция, начавшая в среду военную операцию "Источник мира" на севере Сирии, заявляет о твердой приверженности территориальной целостности САР, говорится в письме турецкого постпреда при ООН Феридуна Синирлиоглу, направленном председателю Совета Безопасности.
Копия письма имеется в распоряжении РИА Новости.
"Я бы хотел подчеркнуть еще раз, что будучи однозначно и твердо приверженной территориальной целостности и политическому единству Сирии, Турция предпринимает эти меры с целью внести вклад и содействовать этим основополагающим принципам. Эта операция является также твердым воплощением решимости Турции отвергать любую сепаратистскую повестку, нацеленную на подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии", - сказано в документе.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн в сирийской провинции Хасеке. Авиаударам подвергся еще один сирийский город на границе с Турцией - Телль-Абъяд. Позднее было объявлено о начале наземной части операции. По последним данным минобороны Турции, военные после начала операции "Источник мира" нанесли удары по 181 цели курдских формирований на севере Сирии.
ЕС призвал Турцию прекратить "одностороннюю военную акцию" на северо-востоке Сирии, с осуждением выступили и ряд арабских стран, генсек ООН выразил чрезвычайную обеспокоенность в связи с этими событиями. Совбез ООН призывал все стороны к сдержанности. Президент США Дональд Трамп заявил, что США не одобряют военную операцию Турции в Сирии и считают это "плохой идеей".
* запрещенная в России террористическая организация.
* запрещенная в России террористическая организация.