Постпред при ООН: Турция твердо привержена территориальной целостности САР

ООН, 10 окт – РИА Новости. Турция, начавшая в среду военную операцию "Источник мира" на севере Сирии, заявляет о твердой приверженности территориальной целостности САР, говорится в письме турецкого постпреда при ООН Феридуна Синирлиоглу, направленном председателю Совета Безопасности.

Копия письма имеется в распоряжении РИА Новости.

"Я бы хотел подчеркнуть еще раз, что будучи однозначно и твердо приверженной территориальной целостности и политическому единству Сирии, Турция предпринимает эти меры с целью внести вклад и содействовать этим основополагающим принципам. Эта операция является также твердым воплощением решимости Турции отвергать любую сепаратистскую повестку, нацеленную на подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии", - сказано в документе.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн в сирийской провинции Хасеке. Авиаударам подвергся еще один сирийский город на границе с Турцией - Телль-Абъяд. Позднее было объявлено о начале наземной части операции. По последним данным минобороны Турции, военные после начала операции "Источник мира" нанесли удары по 181 цели курдских формирований на севере Сирии.