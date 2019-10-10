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РИА Новости

Иран отпустил задержанную ранее россиянку Юзик, она летит в Россию

02:17 10.10.2019 (обновлено: 06:12 10.10.2019)
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© Фото : страница Юлии Юзик в FacebookЮлия Юзик
Юлия Юзик
© Фото : страница Юлии Юзик в Facebook
Юлия Юзик. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 10 окт – РИА Новости. Власти Ирана отпустили россиянку Юлию Юзик, задержанную в начале октября в иранской столице, она летит в Россию, сообщило в четверг посольство России в Тегеране.
"В результате совместных усилий МИД России и Роспосольства в Тегеране иранской стороной было принято решение об освобождении российской гражданки Юлии Юзик. Рано утром 10 октября рейсом "Аэрофлота" она вылетела из Ирана в Москву", - сообщило посольство в Telegram-канале.
Российская журналистка Юлия Юзик, как ранее отмечала российская дипмиссия в Иране, прибыла в Тегеран 29 сентября по частному приглашению, в аэропорту по неизвестным причинам у нее изъяли паспорт, а 2 октября она была арестована в отеле. При этом, как сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства, Юзик не информировала посольство в РФ в Иране ни о возможных проблемах в Исламской Республике, ни об изъятии паспорта, хотя о возможных проблемах говорили ее родственники.
Как отмечали в посольстве, ссылаясь на слова родственников россиянки, журналистку обвиняли в работе на израильские спецслужбы. Однако в понедельник официальный представитель правительства Ирана Али Рабии сообщил во время пресс-конференции, что задержание россиянки не было связано со шпионажем, были проблемы с визой.
Юлия Юзик
7 октября, 13:01РИА Новости
В Кремле негативно отнеслись к задержанию в Иране журналистки Юзик
201014
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Задержание российской журналистки в ИранеЮлия ЮзикРоссияИранВ мире
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