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РИА Новости

Постпред при ООН: Турция обеспечит защиту гражданских в ходе операции в САР

02:14 10.10.2019 (обновлено: 07:59 10.10.2019)
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© AP Photo / Lefteris PitarakisКолонна турецкой военной техники у турецко-сирийской границы
Колонна турецкой военной техники у турецко-сирийской границы
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Колонна турецкой военной техники у турецко-сирийской границы. Архивное фото
ООН, 10 окт - РИА Новости. Турция приняла все необходимы меры предосторожности во избежание нанесения ущерба гражданскому населению в ходе операции на северо-востоке Сирии, цель боевых действий - только террористы и их укрытия, говорится в письме турецкого постпреда при ООН Феридуна Синирлиоглу, направленном председателю Совета Безопасности.
Копия письма имеется в распоряжении РИА Новости.
"Операция будет нацелена только против террористов их укрытий, убежищ, огневых позиций, вооружения, техники и снаряжения. Приняты все меры предосторожности во избежание нанесения побочного ущерба гражданскому населению", - говорится в документе.
В нем также сказано, что "все каналы деконфликтинга открыты и работают в целях сокращения рисков, а также предотвращения любых непреднамеренных инцидентов и/или "дружественного огня" по отношению к подразделениям союзных государств, представленным на земле".
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Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла авиаудары по городам Рас эль-Айн в сирийской провинции Хасеке. Авиаударам подвергся еще один сирийский город на границе с Турцией - Телль-Абъяд. Позднее было объявлено о начале наземной части операции. По последним данным минобороны Турции, военные после начала операции "Источник мира" нанесли удары по 181 цели курдских формирований на севере Сирии.
ЕС призвал Турцию прекратить "одностороннюю военную акцию" на северо-востоке Сирии, с осуждением выступили и ряд арабских стран, генсек ООН выразил чрезвычайную обеспокоенность в связи с этими событиями. Совбез ООН призывал все стороны к сдержанности. Президент США Дональд Трамп заявил, что США не одобряют военную операцию Турции в Сирии и считают это "плохой идеей".

* запрещенная в России террористическая организация.
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