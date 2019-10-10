Постпред при ООН: Турция обеспечит защиту гражданских в ходе операции в САР

ООН, 10 окт - РИА Новости. Турция приняла все необходимы меры предосторожности во избежание нанесения ущерба гражданскому населению в ходе операции на северо-востоке Сирии, цель боевых действий - только террористы и их укрытия, говорится в письме турецкого постпреда при ООН Феридуна Синирлиоглу, направленном председателю Совета Безопасности.

Копия письма имеется в распоряжении РИА Новости.

"Операция будет нацелена только против террористов их укрытий, убежищ, огневых позиций, вооружения, техники и снаряжения. Приняты все меры предосторожности во избежание нанесения побочного ущерба гражданскому населению", - говорится в документе.

В нем также сказано, что "все каналы деконфликтинга открыты и работают в целях сокращения рисков, а также предотвращения любых непреднамеренных инцидентов и/или "дружественного огня" по отношению к подразделениям союзных государств, представленным на земле".

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла авиаудары по городам Рас эль-Айн в сирийской провинции Хасеке. Авиаударам подвергся еще один сирийский город на границе с Турцией - Телль-Абъяд. Позднее было объявлено о начале наземной части операции. По последним данным минобороны Турции, военные после начала операции "Источник мира" нанесли удары по 181 цели курдских формирований на севере Сирии.