Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-10T07:35Z
https://ria.ru/20191010/1559606849.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155943/50/1559435059_0:57:1365:825_1036x0_80_0_0_4b6ec4cac03c2b0a88b3879b4d133ebf.jpg
РИА Новости

Власти Ирана отпустили российскую журналистку Юлию Юзик

02:13 10.10.2019 (обновлено: 07:35 10.10.2019)
11967
© Фото : страница Юлии Юзик в FacebookЮлия Юзик
Юлия Юзик
© Фото : страница Юлии Юзик в Facebook
ТЕГЕРАН, 10 окт — РИА Новости. Власти Ирана отпустили россиянку Юлию Юзик, задержанную в начале октября в Тегеране, сообщило посольство России.
"В результате совместных усилий МИД России и Роспосольства в Тегеране иранской стороной было принято решение об освобождении российской гражданки Юлии Юзик. Рано утром 10 октября рейсом "Аэрофлота" она вылетела из Ирана в Москву", — сообщила дипмиссия в Telegram-канале.
Пресс-атташе российской дипмиссии в Тегеране Андрей Ганенко добавил, что россиянка чувствует себя нормально.
В 05.47 мск рейс из Тегерана совершил посадку в Шереметьево. Юзик так и не вышла через зону таможенного контроля сектора А терминала F аэропорта Шереметьево, передает корреспондент РИА Новости. На выходе ее ожидали журналисты телеканалов и информагентств. Всего с рейса SU 513 вышли около 15 человек.
Юлия Юзик
Вчера, 13:42РИА Новости
"Репортеры без границ" потребовали освободить российскую журналистку Юзик
Юзик прибыла в Тегеран 29 сентября по частному приглашению, в аэропорту по неизвестным причинам у нее изъяли паспорт, а 2 октября ее арестовали в отеле. При этом, как сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства, журналистка не информировала посольство в Иране ни о возможных проблемах в Исламской Республике, ни об изъятии паспорта, хотя о возможных проблемах говорили ее родственники.
Как отмечали в посольстве, ссылаясь на слова родственников россиянки, журналистку обвиняли в работе на израильские спецслужбы. Однако в понедельник официальный представитель правительства Ирана Али Рабии сообщил, что задержание россиянки не было связано со шпионажем, были проблемы с визой.
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
7 октября, 13:01РИА Новости
В Кремле негативно отнеслись к задержанию в Иране журналистки Юзик
817871644
Обсудить 10
Задержание российской журналистки в ИранеМИД РФТегеран (город)ИранВ мире
Рекомендуем
Отдых президента РФ В. Путина в Сибири
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
РИА
Новости
Шезлонги на пляже одного из отелей в Анталье
Российским туристам предложили альтернативу отдыху в Турции
Здание Государственной думы Российской Федерации
В Госдуме заявили об игнорировании правительством просьб о поддержке армии
Петр Порошенко
Савченко рассказала, как Порошенко "проиграл" Украину
Лента
новостей
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Американские сенаторы предложили ввести санкции против Турции
Актриса Анастасия Заворотнюк
Врач прокомментировала сообщения СМИ об ухудшении состояния Заворотнюк
Полиция
В Подмосковье уволили полицейского за интимную связь с 13-летней школьницей
Автомобиль Следственного комитета РФ
Две россиянки предстанут перед судом за убийство насильника
НИИ детской онкологии и гематологии имени Н.Н. Блохина
Глава онкоцентра имени Блохина рассказал о возможных сокращениях
Сессия Европарламента
Евродепутат попытался оправдать коррупцию на Украине российским влиянием
Вывеска нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в Киеве
Шведский суд поставит точку в споре "Газпрома" с "Нафтогазом"
Строительство газопровода Северный поток-2
В НАТО оценили вред для США от санкций против "Северного потока — 2"
Телеведущий Александр Масляков
Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:20На борту Ан-12, аварийно севшего в Екатеринбурге, было 20 человек
10:20Работу аэропорта "Кольцово" приостановили после аварийной посадки Ан-12
10:18В ОП рассказали, что может стать альтернативой смертной казни
10:17В Екатеринбурге аварийно приземлился военно-транспортный Ан-12
10:14В Волгоградской области разыскивают двух детей, ушедших гулять в лес
10:01Глава МИД Эстонии призвал Турцию прекратить военную операцию в Сирии
09:58Родившая в 12 лет украинская девочка отказалась от ребенка
09:58В Кургане полиция провела обыски по делу о подпольном крематории медотходов
09:56Силовики выпустили по пригороду Донецка более 40 мин, заявили в ДНР
09:54Российские туристы рассказали, как проведут ноябрьские праздники
09:51В Башкирии экологи ежечасно контролируют питьевую воду после ЧП на заводе
09:51Силовики 21 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:49В Москве впервые представили российский аналог американской винтовки AR-15
09:46Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве
09:39В Эквадоре почти 450 человек пострадали в ходе протестов
09:38Суд в Бангладеш выпустил ордер на арест нобелевского лауреата Юнуса
09:34В Японии умерла корова из первой в мире пары коров-клонов
09:33СМИ: перевозчики не поддержали проект о передаче данных навигации "Платону"
09:33Армения осудила турецкую военную операции в Сирии
09:32В Эквадоре десятки заключенных сбежали из исправительного учреждения
Лента новостейМолния