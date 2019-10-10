Вице-премьер Госсовета КНР планирует покинуть Вашингтон в четверг

Переговоры между Пекином и Вашингтоном должны пройти в четверг и пятницу, за несколько дней до запланированного на 15 октября очередного повышения пошлин США на китайские товары объемом 250 миллиардов долларов в год до 30% с 25%. С американской стороны в переговорах ожидаются торговый представитель Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин, китайскую делегацию возглавит вице-премьер Госсовета Лю Хэ.